「人幣被低估16%」歐洲央行行長：動用「廣場協議」 對北京行不通

歐洲央行（ECB）總裁拉加德指出，人民幣被低估了15%至16%。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 拉加德稱人民幣或被低估15%至16%，但反對直接套用廣場協議。

拉加德稱人民幣或被低估15%至16%，但反對直接套用廣場協議。 重點二： 她主張G7若討論匯率與失衡議題，應把中國納入共同協商。

她主張G7若討論匯率與失衡議題，應把中國納入共同協商。 重點三：歐洲多方憂中國出口競爭壓力，匯率與貿易逆差成博弈焦點。

中歐經貿關係再掀波瀾；繼德國 總理梅爾茨日前拋出「人民幣被低估30%」說法，並主張效仿1985年「廣場協議」處理對華貿易失衡問題後，歐洲央行總裁拉加德近日也公開呼籲，七國集團(G7 )未來若討論貨幣 估值與全球經濟失衡議題，應將中國納入談判機制，同時認為對中國複製「廣場協議」未必合適。

相關言論再度引發外界對歐洲是否有意透過匯率手段應對中國出口競爭力的關注。

綜合彭博、路透等報導，拉加德22日在布魯塞爾與歐洲議會議員交流時表示，當前全球存在包括貨幣層面在內的「過度失衡」問題，相關國家應展開更多討論，而中國作為全球重要經濟體，也應參與共同尋求解決方案。

拉加德並引用國際貨幣基金(IMF)的研究稱，人民幣可能被低估約15%至16%。不過，她同時認為，當前全球經濟環境已與1985年「廣場協議」時代截然不同，直接複製當年的做法未必合適。

拉加德的表態，被視為回應德國總理梅爾茨日前針對中國的強硬言論。梅爾茨在歐盟峰會期間表示，人民幣被低估幅度高達30%，並將中國出口競爭力與所謂「產能過剩」問題連結，主張歐盟應採取更積極措施，甚至提出效仿「廣場協議」的構想，以應對歐中貿易失衡。

「廣場協議」簽署於1985年，美日英法德五國財長與央行官員在紐約廣場飯店達成協議，共同推動美元貶值，以改善美國龐大的貿易逆差。其後日圓大幅升值，日本經濟泡沫逐漸形成，並在1990年代破裂。許多經濟學者認為，「廣場協議」是日本此後長期經濟停滯的重要因素之一，因此每當有國家被建議套用廣場協議模式，都會引發關注。

事實上，歐洲近年對中國貿易順差問題日益敏感。今年2月，法國政府諮詢機構發表報告，建議仿效「廣場協議」，推動歐元兌人民幣貶值20%至30%，藉此提升歐洲製造業競爭力。報告認為，中國商品大量進入歐洲市場，對歐洲本土產業造成壓力。

不過，即使是報告撰寫單位也承認，透過政策手段操控歐元貶值或推動人民幣升值，難度遠高於加徵關稅。法媒「回聲報」形容該提議屬於「激進方案」；BFM電視台則指，相關構想不僅難落實，還需要歐美及中國三方協調配合。

對於歐洲政界頻繁炒作貿易逆差及人民幣匯率問題，中方則多次表達反對立場；中國外交部表示，中歐經貿關係本質是優勢互補、互利共贏，中國從不刻意追求貿易順差。中國產品的競爭優勢主要來自持續研發投入、完整產業鏈及市場競爭，而非所謂匯率操縱或政府補貼。

分析人士指出，隨著歐盟尋求重振製造業競爭力，以及中歐貿易規模持續擴大，貿易逆差與匯率議題未來仍將是雙方博弈焦點。