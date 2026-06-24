我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩為何急捧14歲女兒金主愛到第一線？

4共和黨參議員支持限制對伊朗動武 川普怒發文：德黑蘭也問什麼意思

「人幣被低估16%」歐洲央行行長：動用「廣場協議」 對北京行不通

中國新聞組／北京24日電
歐洲央行（ECB）總裁拉加德指出，人民幣被低估了15%至16%。（路透）
歐洲央行（ECB）總裁拉加德指出，人民幣被低估了15%至16%。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：拉加德稱人民幣或被低估15%至16%，但反對直接套用廣場協議。
  • 重點二：她主張G7若討論匯率與失衡議題，應把中國納入共同協商。
  • 重點三：歐洲多方憂中國出口競爭壓力，匯率與貿易逆差成博弈焦點。

中歐經貿關係再掀波瀾；繼德國總理梅爾茨日前拋出「人民幣被低估30%」說法，並主張效仿1985年「廣場協議」處理對華貿易失衡問題後，歐洲央行總裁拉加德近日也公開呼籲，七國集團(G7)未來若討論貨幣估值與全球經濟失衡議題，應將中國納入談判機制，同時認為對中國複製「廣場協議」未必合適。

相關言論再度引發外界對歐洲是否有意透過匯率手段應對中國出口競爭力的關注。

綜合彭博、路透等報導，拉加德22日在布魯塞爾與歐洲議會議員交流時表示，當前全球存在包括貨幣層面在內的「過度失衡」問題，相關國家應展開更多討論，而中國作為全球重要經濟體，也應參與共同尋求解決方案。

拉加德並引用國際貨幣基金(IMF)的研究稱，人民幣可能被低估約15%至16%。不過，她同時認為，當前全球經濟環境已與1985年「廣場協議」時代截然不同，直接複製當年的做法未必合適。

拉加德的表態，被視為回應德國總理梅爾茨日前針對中國的強硬言論。梅爾茨在歐盟峰會期間表示，人民幣被低估幅度高達30%，並將中國出口競爭力與所謂「產能過剩」問題連結，主張歐盟應採取更積極措施，甚至提出效仿「廣場協議」的構想，以應對歐中貿易失衡。

「廣場協議」簽署於1985年，美日英法德五國財長與央行官員在紐約廣場飯店達成協議，共同推動美元貶值，以改善美國龐大的貿易逆差。其後日圓大幅升值，日本經濟泡沫逐漸形成，並在1990年代破裂。許多經濟學者認為，「廣場協議」是日本此後長期經濟停滯的重要因素之一，因此每當有國家被建議套用廣場協議模式，都會引發關注。

事實上，歐洲近年對中國貿易順差問題日益敏感。今年2月，法國政府諮詢機構發表報告，建議仿效「廣場協議」，推動歐元兌人民幣貶值20%至30%，藉此提升歐洲製造業競爭力。報告認為，中國商品大量進入歐洲市場，對歐洲本土產業造成壓力。

不過，即使是報告撰寫單位也承認，透過政策手段操控歐元貶值或推動人民幣升值，難度遠高於加徵關稅。法媒「回聲報」形容該提議屬於「激進方案」；BFM電視台則指，相關構想不僅難落實，還需要歐美及中國三方協調配合。

對於歐洲政界頻繁炒作貿易逆差及人民幣匯率問題，中方則多次表達反對立場；中國外交部表示，中歐經貿關係本質是優勢互補、互利共贏，中國從不刻意追求貿易順差。中國產品的競爭優勢主要來自持續研發投入、完整產業鏈及市場競爭，而非所謂匯率操縱或政府補貼。

分析人士指出，隨著歐盟尋求重振製造業競爭力，以及中歐貿易規模持續擴大，貿易逆差與匯率議題未來仍將是雙方博弈焦點。

精華 FAQ

  • 她引用IMF研究稱人民幣可能低估約15%至16%，但強調當前全球環境已不同於1985年，對中國直接複製廣場協議未必適合。

  • 她認為全球存在貨幣層面的過度失衡，若G7要討論匯率與失衡問題，中國作為重要經濟體應參與，才能共同尋求可行解方。

  • 歐洲憂心中國出口競爭力與產能過剩壓力，部分政界甚至提議仿效廣場協議，但專家也指出此類做法難度高、協調成本大。

貨幣 G7 德國

上一則

AI電影競爭熱 字節跳動獲周星馳授權 「食神」進入二創時代

下一則

「看不見的手」CNN：美伊重開荷莫茲 全球油價取決北京

延伸閱讀

再提產能過剩 歐盟主席促G7聯手應對中國衝擊 去風險不脫鉤

再提產能過剩 歐盟主席促G7聯手應對中國衝擊 去風險不脫鉤
歐盟擬降低對中供應鏈依賴 北京批：變相保護主義

歐盟擬降低對中供應鏈依賴 北京批：變相保護主義
川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」
中涉俄烏戰？歐盟核實中國訓練俄軍事人員 北京斥污衊抹黑

中涉俄烏戰？歐盟核實中國訓練俄軍事人員 北京斥污衊抹黑

熱門新聞

中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
前「東張西望」外景主持人黃穎君獲環球夫人獎，成為香港首位獲得此殊榮的女性。（取材自Instagram）

香港第一人 TVB前主持人離巢4年變學霸 勇獲環球夫人獎

2026-06-16 22:11
萬先生的盒飯上寫著「來我這當學徒吧」。(視頻截圖)

失業男點外賣「一天就指望這頓 多給點飯」 老闆回應太暖

2026-06-19 05:30

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了