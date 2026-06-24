王毅晤印安全顧問 珍惜邊界安寧、籲恢復對話

AI重點 文章重點整理： 重點一： 王毅會見多瓦爾，稱中印邊境總體安寧，應倍加珍惜。

王毅會見多瓦爾，稱中印邊境總體安寧，應倍加珍惜。 重點二： 中方主張將邊界問題置於適當位置，避免衝擊雙邊大局。

中方主張將邊界問題置於適當位置，避免衝擊雙邊大局。 重點三：雙方同意推進關係正常化，恢復對話並擴大各領域交流。

中共政治局委員兼外事辦主任王毅 22日在新德里會見印度 國家安全顧問多瓦爾時表示，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。要將中印邊界問題放到適當位置，避免影響雙邊關係大局，他並呼籲加快恢復對話機制，促進各領域交流。

王毅於22日至23日應邀出席在印度舉行的第16次金磚國家安全事務高級代表會議，並於22日會見多瓦爾。據中國外交部官網，王毅在會晤中表示，兩國領導人一致認為中印是合作夥伴而非競爭對手，這形成了雙方最重要的戰略共識，為中印關係健康穩定發展提供重要動力和戰略保障。他稱，當前包括中印在內的全球南方正在集體性崛起，金磚國家作為全球南方第一方陣應積極宣導推進多極化進程，推動國際秩序朝著公正合理方向發展。

王毅說，中印各領域交往逐步恢復，交流合作有序推進，邊境總體保持安寧，值得倍加珍惜。他並稱，要加快恢復對話機制，促進貿易、金融、執法、媒體等各領域交流。據中方通稿，多瓦爾表示，印方在台灣問題上立場沒任何改變，願同中方相互支持彼此核心關切，共同捍衛多邊主義，維護發展中國家正當權益。

印度外交部發言人賈斯瓦爾在社群平台X稱，此次會晤具「建設性和前瞻性」。兩國關係也正朝著逐步正常化的方向進展。印度斯坦時報報導，這是王毅近一年來首次訪問印度。中印在2020年爆發邊境衝突，使雙邊關係跌至60年來低點，並於2024年結束持續逾4年的對峙。雙方達成諒解後，陸續採取多項關係正常化措施，包括恢復直航、重啟香客朝聖和旅遊簽證、稀土磁鐵與出口限制放寬等。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨指出，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方涉邊境問題溝通管道暢通，正在積極落實中印邊界問題特別代表第24次會晤共識，同時也在認真籌備第25次會晤。