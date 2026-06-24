「看不見的手」CNN：美伊重開荷莫茲 全球油價取決北京
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CNN報導，美伊磋商重新開放荷莫茲海峽恢復中東石油運輸之際，全球油價下一步可能取決於未坐上談判桌的中國。分析師指出，伊朗戰爭3個多月期間，油價沒有進一步衝高失控，是因中國減少進口動用庫存，扮演平衡市場的「看不見的手」；未來若受困原油回流、供應轉向過剩，中國是否願意買油，也將成為市場關鍵。
國際能源總署(IEA)最新月報預測，隨著中東原油生產恢復正常水準，2027年供應增幅將超過需求，每日多出470萬桶。大宗商品及航運數據平台Kpler高級原油分析師徐牧宇表示，若荷莫茲海峽迅速重開，約1億桶受困原油將重新流入市場，最快7月就可能造成過剩。
伊朗戰爭持續3個多月，部分分析師一度預測油價可能飆升至每桶200美元，但隨著市場預期全球原油運輸咽喉霍爾木茲海峽有望重啟，全球基準的布蘭特（Brent）原油價格已回落至每桶78 美元以下；目前即使估計總供應損失已超過10億桶原油，油價仍相對溫和。許多分析師認為，中國是主因。
法國興業銀行分析師6月稍早在報告指出，1973年阿拉伯石油禁運造成全球原油供應減少7%，卻推升油價上漲134%；相較之下，伊朗戰爭雖影響全球14%供應，油價漲幅卻遠未達到同等程度。報告認為，這項落差很大程度可歸因於中國。
分析師形容，中國是平衡市場的「看不見的手」，因為中國有能力將每日石油進口量減少約300萬桶，規模幾乎相當於日本一天原油需求量。
中國能大幅減少進口，原因包括戰前已建立龐大庫存。挪威睿諮得能源顧問公司副總裁沙阿指出，美伊戰爭前，中國持續買進受到制裁、價格較低的俄羅斯與伊朗原油，累積備用庫存。分析師估計，中國目前商業與戰略儲備合計超過10億桶原油，並已從5月開始動用庫存。
同時，中國電動車熱潮也削弱對化石燃料的需求。專精中國能源產業的蘭陶集團負責人菲什曼形容，這對全球原油市場是「非常好的紓壓閥」。
市場先前擔心爆發史上最嚴重石油危機，但是國際能源總署現在反而警告，荷莫茲海峽一旦重開，明年可能引發供應過剩。
因為一旦受困原油回流市場，供需可能快速轉鬆；中國若持續減少進口並消化庫存，就能吸收部分新增供給，反之則可能加劇油價下行壓力。 分析師認為中國像平衡市場的「看不見的手」，透過削減每日約300萬桶進口、動用超過10億桶庫存，抵銷戰爭衝擊，讓油價未失控飆升。 IEA預估中東原油生產恢復後，供應增幅將超過需求，2027年每日可能多出470萬桶；若荷莫茲海峽迅速重開，明年甚至可能出現供應過剩。
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因為一旦受困原油回流市場，供需可能快速轉鬆；中國若持續減少進口並消化庫存，就能吸收部分新增供給，反之則可能加劇油價下行壓力。
分析師認為中國像平衡市場的「看不見的手」，透過削減每日約300萬桶進口、動用超過10億桶庫存，抵銷戰爭衝擊，讓油價未失控飆升。
IEA預估中東原油生產恢復後，供應增幅將超過需求，2027年每日可能多出470萬桶；若荷莫茲海峽迅速重開，明年甚至可能出現供應過剩。
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