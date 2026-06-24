內需疲弱 彭博：中財政赤字罕見收窄 2023年來首回落

中國財政赤字出現近年少見收窄訊號。彭博指出，今年前五個月，中國兩大預算合計赤字較去年同期縮減4.1%，為2023年以來首次回落。同期，財政支出連續下滑，顯示內需疲弱下財政刺激力度轉弱。分析指，雖AI帶動出口，但土地收入下滑仍限制財政擴張空間。

彭博報導，儘管面臨國內需求疲弱、經濟成長放緩，中國仍呈現財政收縮趨勢。彭博依據財政部 數據計算顯示，今年前五個月，中國兩大預算（全國一般公共預算和政府性基金預算）合計赤字降至人民幣3.16兆元。

同時，單就5月來看，中國的政府支出年減3.9%，連三個月下滑；1至5月支出下降0.3%，收入則成長0.8%。

高盛經濟學家指出，受土地出讓收入下降及政策性銀行支持減弱影響，中國第2季財政支持力度不如第1季，預計短期內不會出現大規模刺激措施，並將第3季經濟增速預測下調至4.5%。華泰證券則分析，地方政府清理隱性債務加快財政收縮節奏，需觀察下半年支出是否回升，若財政壓力緩解，可能釋放被延後的需求。

彭博還稱，未來幾個月基建支出可能回升，北京計畫今年投入超過人民幣7兆元於基礎建設與算力中心建設，但目前基建支出仍在下滑，5月年減12%。此前，消息稱，中國準備在未來五年斥資約人民幣2兆元在全國修建資料中心，推動AI產業發展。