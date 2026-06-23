又一菁英離美返中 癌症晶片先驅陳偉強加盟南京大學

南京大學校方對陳偉強(右)全職加盟表示熱烈歡迎。 (取材自南京大學微信公眾號)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 癌症晶片專家陳偉強辭去紐約大學職務，加盟南京大學任生物醫學工程學院院長。

癌症晶片專家陳偉強辭去紐約大學職務，加盟南京大學任生物醫學工程學院院長。 重點二： 南京大學新成立的生物醫學工程學院，將以類器官與器官晶片為核心發展方向。

南京大學新成立的生物醫學工程學院，將以類器官與器官晶片為核心發展方向。 重點三：陳偉強長期耕耘微納生物晶片與精準醫療，曾主持二十餘項重大科研計畫。

研究「癌症 晶片」（cancer-on-a-chip）技術的國際知名專家陳偉強，日前正式辭去美國紐約大學職務全職回國，加盟母校南京大學，出任生物醫學工程學院院長、教授。由於該學院於2025年12月才剛成立，陳偉強的加入預期將發揮領軍作用，全力推動其核心研究方向「類器官與器官晶片」的學科建設。

觀察者網引述南華早報報導，陳偉強是微納生物晶片、器官晶片技術和精準醫療領域的國際權威，也是美國心臟學會Fellow。他率先創立人源化癌症及多免疫疾病模型器官晶片，曾主持國際重大科研項目20餘項，總經費逾人民幣6300萬元，並曾獲美國國立衛生研究院、美國生物醫學工程學會等機構頒發的30餘項學術獎項。

他所研發的「癌症晶片」技術，可在人工構建的微環境中研究多種癌症。該技術能夠利用患者自身細胞，在晶片上模擬特定癌症對應的組織環境，直觀觀測高侵襲性癌細胞 在人體生理環境下的活動特徵，並可在臨床前提前測試某些治療方案，為未來的精準醫療開闢了全新路徑。

報導指出，入職歡迎儀式已於11日在南京大學蘇州校區舉行。陳偉強回憶了在南大的求學時光，對重返母校、扎根蘇州校區干事創業充滿激動與期待。他表示，將依托自身科研積累，深耕前沿、潛心育人，全力推動學科建設與產學研融合，不負學校的信任與厚望。

公開履歷顯示，陳偉強為南京大學物理學專業2005屆本科畢業生，此後先後獲得上海交通大學碩士、美國普渡大學碩士及密歇根大學博士學位。赴美深造後，他長期任教於紐約大學，擔任機械與航空工程系、生物醫學工程系雙聘教授，並兼任研究生與本科生教育主任、科研主任等行政職務，如今於學術盛年選擇全職返回中國。