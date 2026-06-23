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輝達連2年參展鏈博會 黃仁勳表態：中國是重要科技中心

特派記者陳宥菘／北京23日電
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第四屆鏈博會22日在北京開幕，輝達執行長黃仁勳去年曾親自與會，今年則透過影片致詞...
第四屆鏈博會22日在北京開幕，輝達執行長黃仁勳去年曾親自與會，今年則透過影片致詞參與。（取自中國貿促會微信公眾號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：輝達連續第二年參展鏈博會，黃仁勳改以影片致詞。
  • 重點二：黃仁勳稱中國是重要科技中心，逾160萬開發者用其平台。
  • 重點三：鏈博會首設AI專區，輝達攜手百餘夥伴展示完整AI技術棧。

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會(鏈博會)22日在北京開幕，美國晶片巨頭NVIDIA(輝達，又稱英偉達)連續第二年參展。輝達執行長黃仁勳去年曾親自與會，今年則透過影片致詞參與，並發布最新涉華表態。他說，中國是世界上重要的科技與產業中心之一，超過160萬名中國開發者共同基於輝達平台進行開發，他們正在為製造業、物流、機器人、能源、醫療以及科學領域，打造實用的AI。

黃仁勳首先以中文表示「大家好」，隨後切換成英文，向主辦單位中國貿促會會長任鴻斌及與會嘉賓問好，他表示，祝賀2026年鏈博會盛大開幕，「我真希望能與各位在北京相聚。」鏈博會所關注的，是世界上最重要的體系之一：供應鏈，連接著能源、工廠、物流、企業與客戶，進而連接著世界。每一條供應鏈同時也是一個訊息系統，而AI將賦予這樣系統智能。

黃仁勳說，輝達很榮幸能參與其中，與超過110家客戶和生態合作夥伴攜手，共同將完整的AI技術棧(AI 技術堆疊)帶到本屆鏈博會，全面展示完整的五層架構：應用、模型、基礎設施、晶片和能源。

黃仁勳表示，「中國是世界上重要的科技與產業中心之一」，這裡的工程師表現卓越，開發者行動敏捷，企業也以非凡的規模實現發展，超過160萬名中國開發者共同基於輝達平台進行開發，他們正在為製造業、物流、機器人、能源、醫療以及科學領域，打造實用的AI。輝達致力於加速計算平台的發展，並助力開發者與各行各業創造實用的AI。

本屆鏈博會共設置數智科技鏈、先進製造鏈、綠色農業鏈、健康生活鏈、智能汽車鏈、清潔能源鏈等六大主題，並首設人工智慧(AI)專區，著眼前沿領域。輝達的展位就在AI專區，周邊還有英特爾(Intel)、高通、阿里巴巴等美中企業。

報導指出，搭載輝達晶片與算力的銀河通用機器人也在同場展出。現場工作人員表示，通用機器人具有很強的泛化性，在不同場景、完全陌生環境也能夠理解指令，並自主決策要如何行動，但要達到這樣的通用能力仍需要一定技術周期，短則2、3年，長則5年或更久。現階段，機器人動作雖慢，只要部署場景越來越多、獲得數據越來越大、學習能力越來越強，包括硬體提升後，動作效率勢必會提升。

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會22日在北京開幕，圖為藍思科技展示具身機器人拆解後...
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會22日在北京開幕，圖為藍思科技展示具身機器人拆解後的大致結構。 (中新社)

今年鏈博會廿二日至廿六日在北京舉行，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參...
今年鏈博會廿二日至廿六日在北京舉行，美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）連續第二年參展，展位以輝達執行長黃仁勳早前提出的AI產業五層蛋糕架構：「應用、模型、基礎設施、晶片和能源」安排展示。(記者陳宥菘／攝影)

第四屆鏈博會22日至26日在北京中國國際展覽中心（順義館）舉行。(記者陳宥菘／攝...
第四屆鏈博會22日至26日在北京中國國際展覽中心（順義館）舉行。(記者陳宥菘／攝影)

鏈博會昨在北京舉行，圖為輝達與陸企聯手打造的機器人在現場展出。記者陳宥菘／攝影
鏈博會昨在北京舉行，圖為輝達與陸企聯手打造的機器人在現場展出。記者陳宥菘／攝影

精華 FAQ

  • 輝達連續第二年參展鏈博會，黃仁勳今年未到場，改以影片致詞。他表示很希望與各界在北京相聚，並讚揚供應鏈與AI結合的重要性。

  • 黃仁勳指出，中國是世界上重要的科技與產業中心之一，當地工程師表現卓越、開發者行動敏捷，且超過160萬名開發者正基於輝達平台開發實用AI。

  • 本屆鏈博會首設AI專區，輝達位於其中，並與超過110家客戶和夥伴展示完整AI技術棧，涵蓋應用、模型、基礎設施、晶片與能源等五層架構。

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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