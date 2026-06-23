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中推15措施穩外資 服務業開放擴大外商投資

記者賴錦宏／綜合報導
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今年1至5月，中國實際利用外資年減8.6%，商務部副部長凌激表示，製造業的外商投資准入已沒有限制，但准入後還要能「准營」，將破除隱性壁壘，而服務業開放將是擴大外商投資的主攻方向。

凌激昨在國新辦記者會說明有關利用外資的政策。他表示，全球經濟增長乏力，地緣政治衝突，全球跨境直接投資下行，這些外部因素對中國吸引外資造成一定影響，但主要反映在新增的「增量」外資上，對既有的「存量」外資影響不大。外資存量方面，截至2025年底，其規模接近4兆美元，過去5年年均增3.6%。今年1至5月，大陸實際利用外資年減8.6%，減幅比去年同期縮小4.6個百分點。

如何對外資「穩存量、擴增量、提質量」？凌激表示，製造業領域，外商投資准入負面清單限制措施已清零，下一步重心轉向解決「准入後准營」難題，重點破除「大門開、小門不開」的隱性壁壘。

同日，商務部等3部門發布「利用外資固穩促優行動方案」，圍繞擴大市場准入、提升外商投資便利度、提高投資促進水準、健全外商投資服務保障體系、優化外資管理五方面，提出15項措施。金融方面，方案提出將優化交易所上市申報前預先溝通服務，支持符合條件的重點外資企業在境內上市融資等。

精華 FAQ

  • 今年1至5月，中國實際利用外資年減8.6%，但減幅比去年同期縮小4.6個百分點。官方認為，外部環境不利主要影響新增外資，對既有存量外資衝擊較小。

  • 商務部表示，製造業外資准入限制已經清零，下一步將重點解決准入後的准營問題，並破除「大門開、小門不開」等隱性壁壘；同時把服務業開放作為擴大外資的主攻方向。

  • 措施圍繞擴大市場准入、提升便利度、提高投資促進、健全服務保障及優化外資管理五方面展開。金融面則包括優化交易所上市申報前預先溝通服務，支持符合條件的外資企業在境內上市融資。

商務部

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