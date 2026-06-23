遼寧艦完成遠海實戰化訓練 批日艦機滋擾、低空偵察挑釁

遼寧艦編隊在40餘天的訓練中，曾赴南海、西太平洋等海空域，開展實戰運用驗證。（取材自央視軍事頻道）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 遼寧艦編隊歷時四十餘天遠海實戰化訓練後返抵青島。

遼寧艦編隊歷時四十餘天遠海實戰化訓練後返抵青島。 重點二： 訓練期間多次遭日艦機近距離跟蹤與低空偵察挑釁。

訓練期間多次遭日艦機近距離跟蹤與低空偵察挑釁。 重點三：中方以殲15戰機警戒攔截，並以護航艦驅離應對。

中國海軍遼寧艦 航母編隊歷時40餘天的遠海實戰化訓練近日圓滿結束，並於22日上午返回青島母港。然而，這場橫跨南海與西太平洋的遠海演訓期間，多次遭遇日本 艦機近距離跟蹤、低空逼近與抵近偵察。中方公布獨家畫面，並強調日本相關行動已帶有明顯挑釁與滋擾性質。

根據中國海軍及官方媒體披露資訊，遼寧艦編隊此次遠海訓練期間，日方艦機幾乎全程伴隨監視。從公開畫面可見，日本海上自衛隊艦艇多次貼近遼寧艦編隊活動區域，在編隊周邊反覆穿插航行；部分時刻距離之近，甚至能清楚辨識對方艦艇上的設備與人員活動。

其中最受關注的是日本航空自衛隊P-3C反潛巡邏機的行動。據中方披露，相關軍機多次以極低高度、高速度飛越遼寧艦編隊上空，部分飛行路線甚至直接切入航母編隊周邊空域。軍事觀察人士指出，這類行動已超出一般情報蒐集與海上監視範疇，不僅容易干擾艦載機起降作業，也增加海空意外摩擦風險，被視為具有明顯挑釁意味的危險行為。

遼寧艦編隊訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視。（取材自央視新聞）

遼寧艦編隊訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視。（取材自央視新聞）

面對日方艦機的持續抵近監視，遼寧艦編隊全程維持高度戒備。據官方公布畫面，航母甲板上多架殲15艦載戰鬥機保持戰備待命狀態，當警報響起後，艦載機迅速升空執行警戒任務。

據悉，在整個演訓期間，遼寧艦多次組織殲15戰機戰鬥起飛，對日方抵近機艦進行警戒監控與伴飛攔截。與此同時，編隊內護航艦艇也迅速調整部署，透過靈活變換戰鬥隊形、前出卡位等方式，對日方艦艇實施監控與驅離，有效阻止對方進一步逼近核心編隊區域。

有軍事專家分析指出，航母編隊在遠海執行任務時最忌諱遭遇不明飛機或艦艇突然接近。此次日方艦機多次貼身監視，客觀上增加海空突發事件發生的可能性。遼寧艦編隊能夠在不升高局勢的前提下，透過艦載機升空警巡、護航艦協同機動等方式穩妥應對，顯示中國航母編隊已具備成熟的遠海危機處置能力。

值得注意的是，日本方面在遼寧艦訓練期間頻繁公布其航行動向與活動海域，並多次發布相關監測資訊。對此，中方認為，日方刻意炒作遼寧艦活動，試圖渲染區域緊張氣氛，實際上反映出其對中國海軍遠海活動常態化的高度關注與焦慮。

中國國防部此前已就此作出回應，強調遼寧艦編隊赴西太平洋開展訓練，完全是依照年度計畫進行的例行性遠海訓練，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家與目標。

分析人士認為，從此次遠海訓練期間與日方艦機的多次交鋒來看，中國海軍已逐步形成航母編隊常態化遠海部署能力，進一步展現中國航母編隊在複雜海空環境下的體系作戰與危機管控能力。

央視新聞報導，遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練，已於22日上午返回青島母港。（取材自央視軍事頻道）