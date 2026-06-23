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鏈博會／丁薛祥：中拚進口 障礙不在自身、在出口管制國

記者陳宥菘／綜合報導
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會22日在北京開幕，來自85個國家、地區和國際組織的...
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會22日在北京開幕，來自85個國家、地區和國際組織的676家中外鏈主企業、專精特新企業和行業機構參展。圖為具身機器人產品向來賓打招呼。(中新社)

第4屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式22日在北京舉行，副總理丁薛祥致詞表示，中國從不刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口，促進貿易平衡發展。並稱，中國增加進口的最大障礙不在於自身，而是在於一些「泛化安全概念、濫用出口管制」的國家。

丁薛祥提到，當前單邊主義、保護主義上升，產業鏈供應鏈碎片化風險增加，維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通，已成各國共同課題。並稱，中國產業競爭力「從來不是因為保護企業」，而是由改革開放所催生，是完整產業體系、超大規模市場、海量人才持續創新共同作用的結果。無論國際形勢如何變化，中國堅持「聯通而非脫鉤，強鏈而非斷鏈」。

丁薛祥就維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，呼籲防止將經貿政治化、武器化、泛安全化；提倡產業提質升級，但反對以「產能過剩」為藉口，築牆設壘；提倡產業綠色轉型，但反對綠色低碳為名，行保護主義之實。

今年鏈博會首設人工智慧（AI）展區。外資參展商比率升至36.5%，輝達連續第二年參展。

輝達執行長黃仁勳今年透過影片致詞說，大陸是世界上重要的科技與產業中心之一，超過160萬名大陸開發者共同基於輝達平台進行開發，他們正為製造業、物流、機器人、能源、醫療及科學領域，打造實用AI。

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會22日在北京開幕，中共中央政治局常委、國務院副總理...
第四屆中國國際供應鏈促進博覽會22日在北京開幕，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並作主旨講話。(新華社)

精華 FAQ

  • 他表示，中國並非刻意追求貿易順差，而是主動擴大進口；真正阻礙進口的，不是中國自身，而是一些泛化安全概念、濫用出口管制的國家。

  • 丁薛祥呼籲防止經貿政治化、武器化與泛安全化，並反對以產能過剩或綠色低碳之名築牆設壘，強調應共同維護產業鏈供應鏈暢通。

  • 今年鏈博會首次設立人工智慧展區，凸顯AI應用趨勢；同時外資參展商比率升至36.5%，輝達也連續第二年參展並透過影片致詞。

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