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中國打「稀土牌」對美反制 稱將更積極維護稀土戰略優勢

記者黃雅慧／即時報導
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中國是全球最大的稀土生產國，圖為內蒙古包頭白雲鄂博礦區。（圖／取自微博）
中國是全球最大的稀土生產國，圖為內蒙古包頭白雲鄂博礦區。（圖／取自微博）

中國官方22日對美國企業祭出反制措施，時間點正落在美國將多家中國企業列入軍事企業清單兩周後。學者分析，這次打出中方打出「稀土牌」，目的在於將美國拉回中美元首上月達成的共識；這輪交鋒也凸顯，中美對於如何落實「建設性戰略穩定關係」仍存在落差。

聯合早報報導，新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚分析，中國的最新反制措施有兩大背景因素：

一是中國國家主席習近平與美國總統川普上月在北京會晤後，中美達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識，但美國不久後便擴大軍事企業清單，是對兩國元首共識的不尊重；

二是，包括美國在內的七國集團（G7）領導人上周同意，尋求在2030年將中國的稀土進口降至60%以下，中國可能認為，G7推動稀土戰略聯盟的做法對中國不友好。

顧清揚認為，中國最新的反制措施，是藉手上的「稀土牌」，試圖將美國拉回中美元首上月達成的共識；同時，其關鍵意義不在於實質性打擊，更多是對其他國家或企業發揮防範和示範作用，說明「未來若嘗試參與稀土聯盟，對中國進行排他性圍堵，可能會被列入反制清單」。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝表示，中國在維護自身稀土戰略優勢方面將越來越積極，「中國瞄準的，正是那些試圖打破中國在稀土領域主導地位的美國企業」。

駱明輝也稱，中美雖然已就總體圖景達成共識，但對於如何理解和制定「建設性戰略穩定關係」，仍存在落差。

路透此前報導，美國國防部在川習會不久後的6月8日更新「中國軍事企業清單」，中國企業數量已增加到188家，除航空航天軍工、航運與通信基建三大領域外，還新增電動汽車、人工智慧、生物醫藥、機器人及半導體存儲等領域的眾多企業。中國商務部13日表示，美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，對中國企業進行無理打壓，嚴重損害中國企業正當合法權益。

精華 FAQ

  • 中國官方此次打出的是「稀土牌」，以相關反制措施回應美方動作。學者認為，這不僅是直接施壓，更是在展示中國對稀土供應鏈與戰略資源的掌控力。

  • 背景之一是中美元首剛達成建設性戰略穩定關係共識，但美方隨後擴大軍事企業清單；另一原因是G7推動降低對中國稀土依賴，令北京認為自身利益受挑戰。

  • 報導指出，雙方雖在總體方向上有共識，但對如何落實「建設性戰略穩定關係」仍存在落差。中國也藉此警告，若他國參與排他性圍堵，可能遭到反制。

稀土 習近平 新加坡

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