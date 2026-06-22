日本簽證費漲5倍衝擊中國客 胡錫進：日本沒什麼特色、幹嘛非要去？

7月起將訪日外國人簽證手續費提高至原來的5倍，中國遊客成為受衝擊最大的群族。環球時報前總編輯胡錫進表示，日本不好玩不用非要去。圖為一名中國遊客2025年11月18日傳訊息告知旅行社要取消日本行程。(路透)

日本 政府在本月19日內閣會議上確定，7月起將訪日外國人簽證 手續費提高至原來的5倍。對此，環球時報前總編輯胡錫進 表示，由於發達國家及台港澳與日本互免簽證，這項政策影響最大的就是中國遊客，他還說「日本沒什麼特色，也沒啥可買的，世界有那麼多好玩的地方，幹嘛非要去日本？」

據日本共同社報導，簽證手續費提高後，外國旅客每次入境均需重新申請的單次有效簽證費用將從3000日圓上調至1.5萬日圓；多次簽證費用將從6000日圓上調至3萬日圓。這是自1978年以來日本首次上調簽證費。

日本外相茂木敏充解釋，上調原因是為應對物價上漲和匯率變動。共同社稱，此前曾有觀點指出，日本的簽證費與七國集團（G7）等主要國家相比偏低。

但日本此次調高簽證費用主要受影響的將是中國遊客，對此，胡錫進21日在個人社交平台發文稱，雖不能認為日本是專門衝著中國遊客來的，但畢竟實際受影響最大的是中國遊客，因此「值得說幾句」。

過去單次入境日本，簽證費約人民幣126元，調整後變成約630元，三年多次往返簽證變成人民幣1260元。胡錫進說，考慮到中日當下的緊張環境，至少在一段時間裡，將日本排除出旅遊目的地的選項，各種理由也是蠻充分的。

胡錫進表示，他去過日本幾次，都是作為記者去採訪，還寫了大量文章。但他對在日本逛街、看旅遊景點幾無興趣，因為在他看來，日本的街道除了現代化一些，基本沒什麼特色。街頭咖啡館特別一般，加上周圍人長得差不多，與在上海、香港以及韓國城市裡逛街沒什麽不一樣的地方。有時在街上走，恍惚感覺自己沒出國一樣。

他還說，「現在在日本也沒啥可買的了，早年在日本買資生堂化妝品送人，現在還很值得那樣做嗎？當年還有人在日本買優衣庫、無印良品往回帶的，如今這兩個品牌在中國商場裡到處都是。」

胡錫進問，「日本有什麽值得大老遠去打卡的旅遊景點呢？想來想去想不出。富士山最有名了，但都是遠遠看一眼。日本的人文景點沒有一個埃菲爾鐵塔（艾菲爾鐵塔、巴黎鐵塔）、盧浮宮（羅浮宮）、大英博物館這種級別的。」

因此作為遊客，他覺得日本屬於「很一般」的目的地，不像歐洲、高加索、土耳其、泰國等等那樣，去了之後立刻感覺真出國了。他近期肯定不會去日本，但看到日本突然大漲簽證費，他就想，世界有那麼多好玩的地方，幹嘛非要近期去日本？更何況日本本屆政府非常反華，現在去日本旅遊，「花錢買氣受」的風險還比以往高。