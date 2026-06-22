「小微」啟動內測…微信緊追支付寶 布局AI助手

騰訊旗下微信原生人工智慧（AI）助手「小微」，近日啟動小範圍內測。同時，支付寶此前在16日已開啟了AI代理「阿寶」的內測，同樣處於邀請測試階段。（路透）

代理式AI（Agentic AI）快速發展，中國網路巨頭加速搶占市場布局。騰訊旗下微信 原生人工智慧 助手「小微」近日啟動小範圍內測，除可透過語音或文字操作微信功能、呼叫小程式完成生活服務外，還具備生成圖片、建立筆記，甚至「一句話生成小程式」等能力。

科創板日報指出，部分微信用戶20日起發現主介面左上角多了一個綠色眼睛的機器人圖標，點擊進入後出現名為「小微」的AI助手，頂部標註「測試版」字樣。

據騰訊客服，微信「小微」是微信團隊正在小範圍內測的原生AI助手，支援透過文字或語音對話操作微信原生功能。目前正處於小範圍內測階段，具體正式上線時間尚未確定。

騰訊客服透露，「小微」目前使用多個AI模型，包括騰訊自研及開源優質模型。而從「小微」的自我介紹來看，其主模型是微信團隊自研的中文大語言模型「WeLM」，部分回答則調用DeepSeek回答。

在具體能力上，「小微」已覆蓋多個日常使用場景。用戶可透過語音或文字指令直接調整微信設定、發送訊息、撥打電話；還能夠識別意圖並調起小程式，完成掛號、購買咖啡等生活服務；同時支援搜尋相關影片或文章，還具備生成圖片、建立筆記等功能。

同時，報導進一步提到，其具備「一句話生成小程式」能力，用戶可透過自然語言生成簡易小程式雛形，並進行多輪調整，儘管目前僅限個人使用，但已為微信生態UGC（用戶原創內容）帶來新可能。

事實上，微信早已同步鋪陳AI生態。微信針對開發者發布「關於開發者接入微信AI生態的指引」，開發者可透過「自動模式」或「開發模式」將小程式接入微信AI生態。據悉，美團、京東、攜程、得物等主要平台已宣布接入；17日微信支付亦推出AI專屬卡，完善支付場景。

公開資料顯示，截至2026年第一季，微信及WeChat合併月活用戶達14.32億，小程式數百萬個，使其AI入口想像空間進一步放大。

支付寶此前在16日已正式開啟了AI代理「阿寶」的內測，同樣處於邀請測試階段，兩大超級App幾乎同步布局AI入口競爭。

業界普遍認為，雖然當前支付寶與微信的兩個AI代理產品仍處於「半成品」階段，不過，隨功能快速迭代，未來誰能率先讓AI助手真正融入用戶的日常生活與資產管理，將可能決定下一代互聯網入口形態。（科創板日報）