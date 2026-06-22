《摹韋偃牧放圖》亮相 北宋畫家李公麟名作 領銜故宮神駿展

參觀者在宋代李公麟《摹韋偃牧放圖》卷前駐足。(本報北京傳真)

北宋畫家李公麟存世唯二真跡之一的《摹韋偃牧放圖》卷，近日在北京故宮 博物院文華殿書畫館全卷展開。這件兼具盛唐氣象和宋代畫馬巔峰之技的中國國寶級畫作，上一次展出還是在2015年。包括這幅畫在內，重磅特展「神駿：故宮書畫藝術中的馬世界」一口氣展出55件與馬相關的書畫作品，其中20件是中國國寶級別，《百馬圖》卷等28件作品為首次展出。

《摹韋偃牧放圖》是李公麟在縱46.2公分、橫429.8公分的絹本上，描繪的一個實打實的「馬世界」：高低不平的土坡和廣闊的平原間，牧人驅趕著大群馬匹蜂擁而來，馬嘶人叫；畫面中段以後，馬群逐漸散開，有的低頭覓食，有的追趕嬉鬧，有的奔跑，有的就地翻滾，姿態各異，生動自然。放馬的牧人，有的穿戴整齊，有的敞胸露懷赤足。一貫惜墨的朱元璋留下「觀後感」，回顧崢嶸歲月，抒發感想「思得多馬，牧於野郊，有益於後世子孫」。

除了這件中國古人畫馬巔峰之作，寫實的《百馬圖》卷是首次展出。畫面描繪了43名牧人牧養95匹官馬的情形，依次有刷浴、飼餵、養獼猴避瘟、馴馬及馬匹裝具等場景。作者用筆粗重堅勁，構圖緊湊，馬匹造型準確，姿態傳神。

北京故宮博物院院長王旭東說，行穩致遠，是馬的精神內核所在。特展分「行遊」「牧放」「武功」「神駿」4個單元，希望弘揚挺拔駿立、昂首向上的時代精神，引導觀眾欣賞古代佳作，探尋不同時代的社會歷史和人文精神，體悟中華文化博大厚重的豐富內涵。