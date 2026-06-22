中赴柬埔寨免簽 中使館：潔身自好 網友：最恐怖信息
柬埔寨宣布自6月15日至10月15日對中國普通護照持有人試行免簽入境政策，最長可停留14天。對此，中國駐柬埔寨使館發布訊息，當地正嚴打電信詐騙、網路賭博及非法務工等犯罪活動，提醒赴柬中國公民注意出行安全並「潔身自好」，謹慎防範相關風險。相關消息在微博上掀起熱議，不少中國網友表示聽勸不去，並揶揄「潔身自好的人會去那個地方旅行？」
中國駐柬埔寨使館微信公眾號20日發布消息指出，柬埔寨政府決定，自2026年6月15日至10月15日，持中華人民共和國普通護照人員無論自中國境內還是第三國出發，均可免簽入境柬埔寨。免簽期間可多次入境，單次停留不超過14天。入境旅客無需提前辦理簽證，僅需按要求填寫電子入境卡（E-Arrival Card）即可辦理入境手續。
中使館提醒計畫赴柬中國公民注意多項事項，包括合理安排行程、注意旅行安全、防範涉及「黃賭毒」及非法務工風險、配合有關部門查驗身分，以及牢記應急聯繫方式等。
注意事項還指出，柬埔寨政府近期加強對外國公民合法入境及居留身分的檢查，要求入境旅客隨身攜帶護照原件並配合現場查驗。如未攜帶護照，需及時提供護照信息頁、入境記錄及有效簽證（如有）的照片或影印本，或護照補辦、簽證延期等相關證明材料以供核實。如在過程中出現誤解或被臨時帶離核查，應保持冷靜，通過正當途徑申訴或尋求法律協助，並及時向中國駐柬使館通報情況。
此外，使館還提到，柬埔寨政府一再重申禁止邊境人員向旅客索取小費，赴柬中國公民如遇相關情況應明確拒絕，並在確保安全前提下留存證據，向使館反映。
相關消息一出，微博上出現大批中國網友討論。有不少中國網友表示，「聽勸不去」，「這地兒還免簽？」另有網友表示，這是「最恐怖信息！別的國家對華免簽，我覺得是一件幸事，柬埔寨、緬甸這些邪惡國家，我看就免了吧」，「此時柬埔寨釋放對華公民免簽政策，顯然是電詐池中缺水了，等著人去補水。你還沒敢去嗎？」
還有網友指出，「一個是高考完了，另一個是馬上暑假了，真是挑時間啊」，「潔身自好的人會去那個地方旅行？」
柬埔寨自2026年6月15日至10月15日，對中國普通護照持有人試行免簽入境，無論從中國或第三國出發皆可適用，單次最長停留14天，並可多次入境。 使館因柬埔寨正加強打擊電信詐騙、網路賭博與非法務工等犯罪，提醒中國公民注意行程安排、旅行安全與身份查驗，並警惕黃賭毒及相關風險。 不少網友認為柬埔寨與電詐、治安風險聯想強烈，寧可「聽勸不去」，甚至調侃這是最恐怖消息，擔心免簽會吸引更多人前往高風險地區。
精華 FAQ
柬埔寨自2026年6月15日至10月15日，對中國普通護照持有人試行免簽入境，無論從中國或第三國出發皆可適用，單次最長停留14天，並可多次入境。
使館因柬埔寨正加強打擊電信詐騙、網路賭博與非法務工等犯罪，提醒中國公民注意行程安排、旅行安全與身份查驗，並警惕黃賭毒及相關風險。
不少網友認為柬埔寨與電詐、治安風險聯想強烈，寧可「聽勸不去」，甚至調侃這是最恐怖消息，擔心免簽會吸引更多人前往高風險地區。
上一則
日本簽證費漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅
下一則