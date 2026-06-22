便宜、產量高…中鵝肝將登頂世界第1 法協會主席：愁啊

中國品牌鵝肝醬更便宜、產量更高。(路透視頻截圖)

外媒報導，中國鵝肝行業在過年十年間快速發展，中國鵝肝年產量預計最快今年或明年將超越法國，成為全球最大的鵝肝生產國。相較於法國鵝肝，中國鵝肝更便宜、產量更高且開始進軍海外市場，這讓穩居全球最大鵝肝生產國與消費國的法國急了，法國鵝肝行業協會主席也犯愁說，中國發展太快，「令人擔憂」，「我們沒想到他們會以這樣的速度趕上來」。

綜合德國 之聲、路透報導，過去十年間，在中國，鵝肝已從一種高端珍饈變成一種大眾化、價格親民的產品，如鵝肝炒飯、生鵝肝片涮火鍋等吃法就在中國流行，一片鵝肝售價約30至70元(人民幣，下同)，低於法國餐廳常見價格。

中國鵝肝業者也開始試探海外市場，安徽一家中型業者去年向杜拜出口6000罐鵝肝；吉林正方農牧公司準備今年向東南亞 和歐洲出口，山東春冠食品公司也已簽署向南韓出口合約，並與日本、俄羅斯及東南亞企業洽談供貨。

根據五名中國業內分析師估計，去年，中國鵝肝產量已達1.4萬噸，比2024年躍升約30%，10年前僅2000噸。而作為全球領先的鵝肝生產國，法國去年產量下降3%，為1.5萬噸。

由於相較於法國鵝肝，中國鵝肝更便宜、產量更高，且近兩年開始進軍海外市場。業者預計，今年或明年，中國可能很快就會成為全球最大的鵝肝生產國。

「他們發展得這麼快，令人擔憂」，報導引述法國鵝鴨肝跨業委員會（CIFOG）主席席瓦利耶（Fabien Chevalier）說，「我們沒想到他們會以這樣的速度趕上來」。

中國鵝肝產量快速增加，部分來自政府補貼與高強度養殖模式，有業者稱，補貼涵蓋逾半的基礎設施與疫苗成本；在鵝隻生命最後約十天，員工幾乎日夜工作，為每隻鵝一天強制餵食六餐，以製造肥大肝臟。動物福利人士則反對在籠中對鴨鵝強制餵食，認為這對動物造成痛苦。

北京一名分析師周夢菡表示，中國必將成為法國在海外市場的強勁對手，尤其是在東南亞與中東等新興鵝肝市場。不過，中國海關規定，業者必須證明禽類接種疫苗後不含約300種化學物質，出口門檻仍高。報導稱，中國去年鵝肝產量中，不到5％用於出口。但仍有不少生產商渴望在海外市場一試身手。

中媒觀察者網報導則略帶嘲諷稱，這幾年在中國相關行業快速發展下，法國食品行業兩眼一睜，就是唉聲嘆氣，愁完中國魚子醬，如今又開始愁中國鵝肝。

法國鵝鴨肝跨業委員會（CIFOG）主席席瓦利耶。(視頻截圖)

產自安徽的「法式鵝肝」。(取材自中國日報／CFP圖)