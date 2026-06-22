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日媒：日軍曾在中國進行異種輸血實驗 活人被注馬血

記者謝守真╱綜合報導
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這是侵華日軍七三一部隊罪證陳列館去年公布的罪證新史料。(新華社資料照片)
這是侵華日軍七三一部隊罪證陳列館去年公布的罪證新史料。(新華社資料照片)

再有二戰期間日軍戰時醫學研究的相關紀錄被揭露。日本共同社報導，二戰期間日軍軍醫系統曾在戰時醫學會議中彙報「異種輸血」實驗，內容涉及將動物血液輸入人體以研究戰場失血救治方法，相關對象多達23人。

報導指出，日本陸軍在日中戰爭期間召開的會議上，軍醫學校（東京）的教官曾彙報反復進行將動物血液注入人體的「異種輸血」實驗情況。這些實驗的名義是研究在難以確保大量輸血用血漿的戰場上如何應對失血情況，據推測，相關實驗有可能在中國進行。

報導稱，日軍在戰敗時曾試圖銷毀人體實驗的證據，而共同社發現在官方組織「陸軍軍醫團」的雜誌中存在相關記錄。

紀錄顯示，實驗對象共有23名，然而其性別、年齡、國籍等均不詳。該實驗違背倫理和常識，不僅向人體大量輸入容易引發排斥反應的馬血，甚至還包括用手術阻斷頸動脈的血流，再注入動物血清等與治療無關的處置。另據新潟日報報導，實驗還用了狗血和綿羊血。

共同社指稱，上述會議於1940年3月召開，名為「陸軍軍陣醫藥學研究會」。在眾多日軍醫務高官出席的會議上，軍醫學校教官彙報稱，「在此次事變（1937年爆發的中日戰爭）中，積累了多例以動物為供血源的輸血案例」。

據了解，此一實驗發生時間是在1938年的秋天，具體地點已被掩蓋，疑似經過軍方審查。同時，雖然在日軍紀錄中將對象稱為「患者」，但並未記述為何需要輸血，以及亦未表明他們是否為日軍傷兵。

新華社提到，近年來，日本國內研究者及媒體陸續揭露日軍人體實驗等戰爭罪證。報導並引述歷史學者指出，「面對人體實驗等戰爭犯罪，日本應徹底反省侵略戰爭及其殘虐行為。」

精華 FAQ

  • 報導指出，日軍軍醫系統曾進行「異種輸血」實驗，也就是將馬血、狗血、綿羊血等動物血液或血清輸入人體，研究戰場失血時的救治方式。

  • 共同社整理到的紀錄顯示，實驗對象共有23人。相關內容出現在1940年3月的會議報告中，但實際實施時間推測約在1938年秋天。

  • 因為實驗對人體大量輸入易引發排斥反應的動物血液，且還伴隨阻斷頸動脈、注入血清等非治療性處置，明顯違背倫理，也被視為日軍戰爭罪證之一。

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