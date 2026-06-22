史上首見…日本5大晶片設備商 對中銷售合計下滑12%

日媒21日報導指出，截至3月31日的財年內，日本五大晶片製造設備製造商對中國的合計銷售額下滑10%，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。(新華社)

隨著中國半導體產業持續推進本土化進程，日本 晶片製造設備商在中國市場的表現出現了變化。日媒指出，截至3月31日財年內，日本5大晶片設備製造商對中國的合計銷售額下滑12%，為相關統計首次出現下降，其中前段製程設備受影響較為明顯。

日經亞洲報導，由於中方推動本土產業發展，中國廠商正從日本和歐美競爭公司手中奪取市占率。根據東京電子、愛德萬測試、斯庫林集團、迪斯科和國際電氣5家日企的報告，上個財年上述公司在中國市場合計銷售額為1.47兆日圓(約92.4億美元)，較前一財年下降12%。

對於前段製程設備製造商而言，降幅尤為明顯。東京電子、斯庫林集團和國際電氣對中國銷售額，合計較上年下降近20%。此外，今年第一季東京電子在中國銷售額占比降至27%，較去年同期下降7個百分點，並自2024年第二季的50%明顯回落。相較下，日本製造商的後段製程設備銷售仍有成長。上個財年，主要檢測設備製造商愛德萬測試在中國市場銷售額增長約20%，迪斯科亦增長近10%。

報導提到，半導體設備長期是日本企業具競爭力的領域，但隨著中國企業在晶片製造領域崛起，正逐步搶占設備市場占比。除日企外，ASML、應用材料與科磊等歐美企業在中國市場亦面臨壓力。作為全球最大的設備製造商，ASML今年第一季對中國銷售比率降至19%，年減8個百分點。

國際行業組織SEMI數據顯示，中國設備市場仍占全球37%，2025年規模約493億美元。分析指，外企銷售下降但市場總量持平，主因是中國本土廠商快速成長。

報導稱，在出口管制與供應鏈調整下，中國持續推進半導體本土化，企業發展加速。根據日本研究公司MIR數據顯示，中國前段製程設備國產化率已由2021年的10%升至21%。後段製程（包括封裝）的比率從19%上升到36%。

此外，隨中日關係持續惡化，中國持續收緊對日稀土出口管制。據中國海關總署20日公布的貿易數據，5月中國對日出口的稀土磁體為123噸，較4月大減34.6%，降至去年5月以來最低水準。相較之下，中國5月對全球整體稀土磁體出口量僅較前月減少7.7%，對美出口也下滑7.7%。

路透並指，中國5月對日出口多項關鍵重稀土產品仍近停滯。自去年11月以來，中國未再向日出口氧化鋱及氧化鏑。

中國半導體產業持續推進本土化進程，導致日本五大晶片設備製造商對中國銷售額，首度出現下滑。圖為寧波一家半導體材料公司的作業情況。(新華社)