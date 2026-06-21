我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨居華翁深夜突發疾病 聽從AI指示竟救他一命

美伊首輪會談達協議 卡達發布文件：令人鼓舞的進展

中國商務部：將10家美國實體列入出口管制管控名單

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國商務部宣布將10家美國公司列入出口管制管控名單。（美聯社）
中國商務部宣布將10家美國公司列入出口管制管控名單。（美聯社）

中國官方22日發布公告稱，將10家美國實體列入出口管制管控名單，並禁止出口經營者對這10家實體出口兩用物項。其中，包括多家無人機和機器人公司。

這10家美國實體分別是艾維奧克斯公司、紅貓控股公司、蒂爾無人機公司、美國IMSAR公司、傑亞機器人公司、鮑爾航空航天技術公司、奧什科什防務公司、 L3哈里斯海事服務公司、芒廷帕斯材料公司，以及美國稀土公司。

據中國商務部官網消息，根據「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將艾維奧克斯公司等10家美國實體列入出口管制管控名單。

公告稱，將採取兩項措施：首先、禁止出口經營者對上述10家實體出口兩用物項，禁止任何國家和地區的組織和個人將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體；正在開展的相關出口活動應當立即停止；其次、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

中國商務部也提到，公告自公布之日起正式實施。

美國國防部6月8日公布了最新版本的「中國軍事企業」清單，擴大至188家企業。除原有的企業外，新增了多間指標性的大型龍頭企業，包含：科技與人工智慧：阿里巴巴、百度。先進製造與電動車：比亞迪。其他領域：京東方、藥明康德等大型企業皆名列其中。中國外交部立刻宣稱，將予以反制。

精華 FAQ

  • 此次被列入出口管制管控名單的共有十家美國實體，涵蓋無人機、機器人、航太、海事服務與稀土等領域公司，顯示管制範圍相當廣泛。

  • 公告明確禁止出口經營者向這些實體出口兩用物項，也禁止任何國家和地區將中國原產兩用物項轉移或提供給它們，已進行中的出口活動須立即停止。

  • 商務部表示，依據出口管制法及兩用物項出口管制條例等規定，為維護國家安全和利益，並履行防擴散等國際義務，因此決定實施管制。

商務部 鮑爾 稀土

上一則

穆斯林友善旅遊地點 香港升至全球第2名

延伸閱讀

美貿易黑名單半年沒更新 DeepSeek等百家中企暫逃制裁

美貿易黑名單半年沒更新 DeepSeek等百家中企暫逃制裁
中：美把百度阿里列涉軍黑名單 是忌憚焦慮中國硬核實力

中：美把百度阿里列涉軍黑名單 是忌憚焦慮中國硬核實力
阿里、比亞迪遭列入涉軍清單 中：敦促美方停止打壓中企

阿里、比亞迪遭列入涉軍清單 中：敦促美方停止打壓中企
新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

新AI模型外國不准用 美商務部出手封鎖 Anthropic斷存取權限

熱門新聞

北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國護照。(路透)

日本簽證費用漲5倍 中國網友抱怨：只制裁豬肝紅

2026-06-20 12:40
范小勤和女友曬恩愛。（取材自微博）

18歲小馬雲要當爸爸了 女友自爆懷雙胞胎 網：這次真看不下去

2026-06-20 08:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
眼光太高？最難追3星座出爐 他擇偶根本像職場面試

眼光太高？最難追3星座出爐 他擇偶根本像職場面試
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看

「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看