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你吃的鵝肝是哪裡的？中國產量最快今年超越法國 月走私量已達10噸

中央社／台北21日電
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鵝肝示意圖。(Photo by Luna Wang on Unsplash)
鵝肝示意圖。(Photo by Luna Wang on Unsplash)

市場預計，中國的鵝肝年產量最快今年或是明年將正式超越法國，成為全球最大的鵝肝生產國，且正試圖對外出口。這項傳統上被視為法國頂級奢華美食的產業，正在發生劇烈的轉變。

德國之聲（Deutsche Welle）中文網報導，根據5名中國行業分析師先前未公開的估算，中國2025年的鵝肝產量可能高達1.4萬噸，較2024年大增約30%，而10年前的估算僅約2000噸。相形之下，身為全球頭號鵝肝生產國的法國，2025年產量反而下滑3%，降至約1.5萬噸。

法國鵝鴨肝跨業委員會（CIFOG）主席席瓦利（Fabien Chevalier）表示，「他們發展得如此之快，令人擔憂」，「我們沒料到他們會這樣迅猛地崛起」。

據報導，法國和中國鵝肝產量合計足占全球80%以上。

根據海關數據和分析師估算，中國2025年的鵝肝產量中不到5%用於出口。中國海關施加的嚴格規定，要求農場主證明禽類在接種疫苗後不含約300種化學物質，這使得鵝肝出口成為一項艱巨任務。

然而，中國生產商仍躍躍欲試，因為一旦跨越監管門檻，海外將有非常誘人的利潤空間在等待他們。

中國最大的鴨肝生產商吉林正方農牧公司高階主管閔偉表示，公司正準備於今年向東南亞和歐洲出口鵝肝。另外，大型鵝肝生產商山東春冠食品公司5月向官方媒體表示，剛剛簽署了一份向韓國出口的合約，並正與日本、俄羅斯和東南亞的公司合作向當地供貨。

北京東方艾格農業諮詢公司禽類分析師周夢菡（Zhou Menghan，音譯）說，中國必將成為法國鵝在某些海外市場的強勁競爭對手，尤其是在東南亞與中東等新興鵝肝市場。

席瓦利更表示，已有少數中國生產商開始在國際貿易展會亮相，他們的產品可能在東南亞找到銷路。

報導指出，鵝肝長期以來飽受爭議，動物福利活動人士反對在籠中對鴨鵝進行強制餵食，但中國鵝肝生產商對動物福利人士的關切不以為然。他們認為，中國國內幾乎沒有反對聲音，全球對鵝肝的需求只增不減。

四名要求匿名的消息人士表示，大量中國鵝肝經由深圳與香港走私到其他國家，以規避中國海關的規定。這些偽裝成其他產品或與其他產品混裝的鵝肝走私，每月數量可高達10噸。

精華 FAQ

  • 報導引述分析師估算，中國2025年鵝肝產量可達1.4萬噸，較去年增約30%；法國則可能降至約1.5萬噸，兩國差距迅速縮小。

  • 中國海關對禽類與化學物質檢疫規定嚴格，要求農場主證明接種疫苗後不含約300種化學物質，因此鵝肝要合法出口並不容易。

  • 除了少數企業準備向東南亞、歐洲與韓日俄供貨外，還有消息指鵝肝經深圳與香港走私外流，偽裝混裝後每月可達10噸。

德國

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