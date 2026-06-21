中國官媒：台灣島以東海域 已進入中國常態化管理軌道

中國大陸自然資源部16日至18日組織開展台灣島以東管轄海域海洋環境調查，環球時報指，這顯示該海域正被納入更系統化治理框架。（取材自吳釗燮X帳號）

中國大陸「向陽紅22」號科研船日前進入台灣限制水域進行水文調查。中國官媒「環球時報」20日刊文稱，這釋放出一個非常明確的信號：這片海域已經進入中國常態化管理的軌道。

環球時報這篇題為「近海治理，統一步伐穩步向前」的文章指出，大陸自然資源部16日至18日組織開展台灣島以東管轄海域海洋環境調查。這不止是專業資源調查，亦顯示該海域正被納入更系統治理框架，顯示中國大陸持續推進「近海治理模式」。

文章表示，所謂「近海治理模式」，是戰略視角與治理方式轉變。過去外界多視涉台周邊海域為地緣衝突空間，但當前中國正以行動改變敘事，強調該海域為依法管轄、主動治理的近海空間，其中「近」不是單純地理上的近，而是主權、管轄、開發、保護意義上的「近」。

文章認為，兩岸議題發展至今單靠政治表述已不夠，須轉化為制度化的治理實踐。相關模式已落實為海警執法、巡航演訓、交通管理、資源調查與生態保護等行動體系。「我們不是在『圍觀』這片海域，而是在『治理』這片海域；不是偶發性出現，而是制度性存在。」而此次調查屬「年度例行」安排，體現中國管轄權的持續行使，並指該海域已進入中國常態化管理軌道。

《環球時報》並指，相關調查絕非做做樣子，過去已累積水文、生態等基礎數據，此次進一步涵蓋環境DNA、鯨豚與海洋化學等更細緻資料，顯示治理由普查走向精細化觀測。相關資料將支撐海洋開發與生態治理應用，使治理由巡查宣示進一步走向實質規劃與管理。

文章亦指，大陸多部門過去一段時間已形成協同治理格局，從環台演訓到海警執法，再到自然資源調查，「說明我國（大陸）對這片海域的管理已經從單點發力，走向體系化推進。」

文章稱，在外部勢力拋出非法無效的所謂「海域劃界談判」，嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益的背景下，中方透過持續治理鞏固權利，「我們就把規則立得更穩，把調查做得更細，把治理做得更深。這種以行動鞏固權利、以治理塑造現實的方式，正是近海治理模式的核心含義。」

文章最後寫道，統一從來不僅是某個時刻的政治宣告，更是不斷塑造現實、壓縮分裂空間的歷史進程。從「台灣海峽」的傳統認知，到「台灣島以東近海治理」的現實展開，變化不僅是表述，更是國家能力和意志的同步推進。相關行動都是統一進程中的現實鋪墊。

台灣國安會秘書長吳釗燮19日也在社群平台X發文表示，中國研究船「向陽紅22號」故意入侵我國水域，並持續進行海上霸凌。台灣海巡署透過無線電警告：「這不是你們的水域，你們不屬於這裡。」