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昔助內蒙治沙植樹 美退休教師「賽考斯」獲邀再訪華

中國新聞組╱北京21日電
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中國駐美國大使謝鋒19日端午當天，邀請「賽考斯」先生等美國新老朋友前往使館做客。...
中國駐美國大使謝鋒19日端午當天，邀請「賽考斯」先生等美國新老朋友前往使館做客。(取材自中國駐美國大使館)

中國駐美國大使館20日發布消息，駐美大使謝鋒於19日端午節當天，在使館會見多位美國新老朋友，其中包括曾參與中美民間交流、並曾為中國治沙項目籌款捐助的美國退休教師「賽考斯」先生，謝鋒邀請「賽考斯」再次訪華，同時頒發簽證安排訪行。

新京報報導，謝鋒提到，近日看到內蒙古治沙勞模殷玉珍與「賽考斯」跨洋「尋親」的影片後深受感動，並第一時間在社群平台轉發相關內容，形容「一顆善良的心可以助長一片森林」，強調民間善意在跨國交流中的重要作用。

「賽考斯」本名羅納德·薩科爾斯基，為美國退休高中歷史教師。早在1999年，他受中國教育交流計畫邀請赴洛陽任教，期間受到中國治沙故事啟發，主動聯繫多家機構募款，最終籌得約5000美元，透過基金會支持殷玉珍的毛烏素沙地植樹治沙行動。殷玉珍長期在內蒙古荒漠地區堅守治沙，被視為中國北方生態治理的重要代表人物之一。

今年5月中旬，殷玉珍透過影片公開「尋人」，希望找到當年曾提供資助的「賽考斯」，消息在網路引發廣泛關注，雙方隨後成功「雲端重逢」，也促成此次在華盛頓的再次會面。

謝鋒在會上表示，中國人民珍視友誼，也不會忘記長期支持中美民間交流的老朋友。他指出，中美關係發展歷程，本質上是兩國人民相互理解、彼此走近的過程，只要從具體事務與人文交流著手，雙方完全可以累積更多正向成果，為兩國關係注入穩定動能。

他並提到，習近平主席提出的「5年5萬」倡議已在短時間內取得進展，已有超過5萬名美國青少年訪華交流，顯示人員往來正在加速恢復與擴大。謝鋒強調，這類民間互動正是中美關係最具韌性的基礎。

會面期間，謝鋒向「賽考斯」等來賓表示，期待更多參與中美交流的人士能分享自身經歷。

「賽考斯」表示，自己並非名人，只是一名普通教師，當年參與捐助只是出於對中國治沙努力的感動與尊重，如今能再次受邀訪華，感到十分榮幸，也期待重返當年任教與交流的地點。他並表示，中國早已成為自己心中「第二個家」。

精華 FAQ

  • 因他早年曾參與中美民間交流，並為內蒙古治沙植樹項目募款捐助，對中國生態治理有所支持。謝鋒認為這段善意值得延續，因此當面邀請他再次訪華。

  • 今年5月中旬，殷玉珍透過影片公開尋人，希望找到當年資助她治沙的賽考斯。消息在網路引發關注後，雙方順利完成雲端重逢，進而促成此次在華盛頓會面。

  • 謝鋒表示，中國人民珍視友誼，也不會忘記長期支持中美民間交流的朋友；只要從具體事務與人文交流著手，雙方就能累積更多成果，為兩國關係增加穩定力量。

退休 謝鋒

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