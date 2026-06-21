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「搞好對中關係」 立陶宛總統警告外長：做不好就走人

中國新聞組╱北京21日電
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立陶宛總統瑙塞達。 （取材自環球網／視覺中國圖）
立陶宛總統瑙塞達。 （取材自環球網／視覺中國圖）

立陶宛政壇近期再度因對華政策出現緊張訊號。俄新社引述立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導指出，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）近日在接受專訪時，向外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）發出明確警告，強調其去留將取決於是否能在修復對華關係方面取得具體進展，等同對外釋出「最後通牒」。

瑙塞達表示，政府在對華政策上必須拿出可被評估的成果，包括推動關係正常化，以及落實過去與台灣地區所設定的外交目標。他直言：「如果成果令人滿意且一切正常，我希望布德里斯能繼續留任；否則，我們將以另一種方式看待這個問題。」外界普遍解讀，此番言論已將外交政策表現與內閣人事調整直接掛鉤。

報導指出，瑙塞達預計下周與執政社會民主黨領導層會面，討論包括外交部長在內的多名部長去留問題，顯示政府內部對外交路線調整的壓力正在升高。

與此同時，立陶宛對華政策近期已出現微妙調整跡象。6月17日，立陶宛議會外交事務委員會主席莫圖扎斯透露，立方已同意中方在該國設立臨時代辦處。他坦言，這被視為雙邊關係的一項「有限度進展」，因為在先前中國大使館人員撤離後，相關安排曾一度遭立方拒絕。

回顧過去，2021年立陶宛允許台當局以「台灣」名義設立代表處，引發中方強烈反對，導致雙邊關係陷入長期僵局。近年來，立陶宛政壇內部對此決策的反思逐漸浮現。今年2月，立陶宛總理魯吉涅尼公開表示，當初允許以「台灣」名義設館屬於「戰略性錯誤」，被視為對過往政策的修正信號。

對於立陶宛方面的最新動向，中國外交部發言人林劍此前表示，中方對中立關係立場一貫明確，溝通渠道始終暢通，希望立方將改善關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤做法，回到堅持一個中國原則的正確軌道上。

分析指出，瑙塞達此次公開將外交表現與部長職位連動，顯示立陶宛政府在對華政策上正面臨現實壓力與路線調整的雙重拉扯。隨著歐洲內部對對華政策分歧加劇，立陶宛的調整動作亦被視為區域外交風向的觀察指標之一。

精華 FAQ

  • 瑙塞達認為外交部門必須在修復對華關係上提出具體、可衡量的成果，否則將以另種方式處理部長去留，等同向布德里斯下達最後通牒。

  • 立方已同意中方在當地設立臨時代辦處，這被視為雙邊關係的有限進展；相較先前拒絕安排，顯示立陶宛開始釋出修補關係的訊號。

  • 2021年立陶宛允許台當局以台灣名義設代表處，引發中方強烈反對，雙邊關係因此長期僵持；近來立陶宛政壇也開始反思當初決策。

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