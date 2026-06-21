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美伊從開戰到協議 中國獲得了哪些好處？

「廣場協議」曾搞挎日本 德總理籲歐盟對中國用這一招

中國新聞組╱北京21日電
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德國總理梅爾茨指人民幣匯率被低估約30%，並籲歐盟效仿「廣場協議」來處理歐盟對中...
德國總理梅爾茨指人民幣匯率被低估約30%，並籲歐盟效仿「廣場協議」來處理歐盟對中國的貿易逆差問題。(取材自觀察者網)

隨著歐中貿易摩擦持續升溫，德國總理梅爾茨近日拋出一項引發關注的主張。他在比利時布魯塞爾舉行的歐盟峰會期間表示，人民幣匯率被低估約30%，並呼籲歐盟效仿1985年美國為解決貿易逆差施壓日本簽下的「廣場協議」，以處理歐盟對中國的貿易逆差問題。相關言論迅速引發外界對中歐經貿關係未來走向的討論。

觀察者網引述南華早報報導，歐盟領導人18日至19日舉行峰會，重點討論如何應對中國商品大量進入歐洲的情況，並授權歐盟委員會研擬新的貿易戰略。歐盟委員會主席范德賴恩表示，歐盟將推出新型貿易工具，協助企業降低對單一市場及供應來源的依賴，以強化歐洲產業競爭力。

梅爾茨則將焦點放在匯率與產能議題上。他認為，中國製造業受到補貼支持，加上人民幣匯率偏低，使中國商品對歐洲本土產業造成壓力。他提出，可參考當年美國主導的「廣場協議」，透過國際協調機制調整匯率結構。

所謂「廣場協議」，是美國、日本、英國、法國與西德於1985年在紐約廣場飯店達成的貨幣協議，目的是推動美元貶值、縮減美國貿易逆差。其後日圓大幅升值，日本出口競爭力受到衝擊。許多經濟學者認為，這項協議是日本資產泡沫形成以及後續長期經濟停滯的重要因素之一。

報導稱，近年歐洲政界一直有人主張透過匯率調整改善對華貿易失衡。今年2月，法國官方智庫「高等戰略與規畫委員會」就曾建議，推動歐元對人民幣貶值20%至30%，以提升歐洲產品競爭力。不過，報告同時坦言，此類措施執行難度極高，比提高關稅更複雜。

目前歐盟尚未公布新貿易工具的具體內容，但外交人士透露，可能包括要求企業推動供應鏈多元化、降低對中國供應商依賴，以及進一步調整部分中國商品的進口政策。相關方案預計於今年10月歐盟峰會提出。

對於歐盟針對貿易逆差所醞釀新措施，中國外交部發言人毛寧表示，國際貿易是市場選擇的結果，中歐經貿合作長期以來建立在互利共贏基礎之上，中方從未刻意追求順差。她並指出，所謂「去風險」或「降依賴」若演變為保護主義，最終將推高企業成本、損害消費者利益，也不利於全球產業鏈穩定發展。

隨著歐盟新政策逐步成形，中歐經貿關係未來是否面臨更多挑戰，已成為國際市場高度關注的焦點。

精華 FAQ

  • 他認為人民幣匯率被低估，且中國製造業受補貼支持，導致中國商品在歐洲競爭力過強，壓縮本土產業空間，因此主張以國際協調方式調整匯率。

  • 歐盟已授權委員會研擬新貿易戰略，可能要求企業分散供應鏈、降低對中國依賴，並調整部分中國商品進口政策，以強化歐洲產業競爭力。

  • 毛寧表示，國際貿易是市場選擇結果，中歐合作建立在互利共贏基礎上；若去風險演變為保護主義，將推高成本並損害全球產業鏈穩定。

歐盟 日本 匯率

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