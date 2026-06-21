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「公路發射 隨打隨走」 東風17演練細節曝光 達實戰標準

中國新聞組／北京21日電
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東風17發射狀態首次披露，圖為演練畫面。(視頻截圖)
東風17發射狀態首次披露，圖為演練畫面。(視頻截圖)

東風系列導彈在夜色下於野外完成發射準備。(視頻截圖)
東風系列導彈在夜色下於野外完成發射準備。(視頻截圖)

今年是解放軍火箭部隊組建60周年，央視昨天報導火箭軍在西北戈壁深處進行實戰化演練，展示東風17高超音速導彈的作戰能力，並詳細解說兩年前的太平洋洲際彈道試射細節。這是東風17發射狀態首度亮相，軍事評論員表示，東風17實現在野外快速展開發射車、起豎導彈，做到「公路發射、隨打隨走」，凸顯火箭軍機動打擊能力已達實戰標準。

解放軍火箭軍的前身是二砲部隊，於1966年7月1日成軍，現有名稱是2015年12月更換。央視昨天首次就東風17高超音速飛彈在戈壁實戰細節深度公開。

報導稱，此款飛彈在實戰化演練印證已可全天候無依託作戰，可在複雜地形和強電磁干擾環境下進行，打破地域、陣地和氣象限制，實現從固定點火到隨機發射；以及多車多枚導彈同步起豎、齊射的能力。這種戰術旨在通過飽和攻擊提高陣地生存率和打擊效能。

報導引述軍事專家杜文龍解析東風系列超高音速飛彈如何末段機動突防。杜文龍表示，東風17及疑似東風26改進型導彈配備的小彈翼，就是煞車功能，具備制動和轉向功能，使其在臨近空間（三萬至萬米高空）以超過十馬赫速度滑翔時，能進行橫向和縱向機動，極大增加防空反導系統的攔截難度。

報導還詳細介紹某款洲際彈道戰略飛彈於2024年9月的太平洋成功試射。杜文龍稱，那次時隔44年的試射有三大亮點，一是在野外，說明它可以任何地形、天候、氣象條件下打出洲際彈道彈。二是機動發射，它是一個車載機動，說明可以通過公路、鐵路包括其他機動方式到達指定地點，把導彈打出去，完成一系列作戰任務。三是冷發射，整個發射過程，上下兩串煙的顏色不一樣，上一段偏淺，下一段偏暗。冷發射對於保護發射裝置和保護人員安全有特別重要的作用。

此外，演練畫面還清晰展示東風17標誌性的扁平楔形乘波體彈頭及彈體兩側的一體化小彈翼。這些舵面不僅能起到「剎車」減速作用，更能通過差動改變氣動特徵，賦予導彈極強的末段橫向機動與變軌能力，使其具備難以攔截的突防優勢。

報導還稱導彈要完成機動發射，火箭軍裡的測繪兵（負責導彈的眼睛和風向標），修理兵（確保戰車能隨時機動），工程兵（保障機動路線的道路承重與通行安全），他們都缺一不可。

東風17發射車可機動至田間地頭完成發射。(視頻截圖)
東風17發射車可機動至田間地頭完成發射。(視頻截圖)

在煙霧遮蔽偽裝下，東風17完成起豎。(視頻截圖)
在煙霧遮蔽偽裝下，東風17完成起豎。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 報導重點呈現東風17在野外快速展開、起豎導彈與隨機發射的能力，並展示其可在複雜地形、強電磁干擾下作戰，凸顯機動打擊與生存能力。

  • 杜文龍指出，東風17彈翼兼具制動與轉向功能，能在臨近空間高速滑翔時進行橫向、縱向機動，增加防空反導系統攔截難度。

  • 因為該次試射被視為驗證車載機動、野外發射與冷發射等實戰化能力，冷發射也能保護發射裝置與人員安全，提升整體作戰可靠性。

解放軍 火箭軍

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