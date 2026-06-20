中國房企不再拚做大 改求「別爆雷」 地產業高層心驚驚

2025年中國超過6成上市房企虧損，業績不佳使高層首當其衝面臨調整。（中新社）

2025年中國超過6成上市房企虧損，業績不佳使高層首當其衝面臨調整。隨著房市規模縮小，不少房企推動組織重整、合併或撤銷區域公司，相關主管遭裁撤。報導指出，房企經營重心已從「做大規模」轉向「避免爆雷」，核心權限也逐步回到老闆或家族手中。

第一財經報導，據不完全統計，今年以來已有超過40家中國房地產 企業高層人事異動，有萬科A、綠城中國、招商蛇口等大型房企，也有榮盛發展、金科地產、泰禾集團等陷入債務風險的房企。

以曾被稱為「北京地產一哥」的首開股份為例，該公司11日公告，因工作調整，法定代表人李岩申請辭去董事長、董事及董事會專門委員會相關職務；辭職後，將不再擔任公司及控股子公司的任何職務。

首開股份2021年簽約銷售金額曾達1149億（人民幣，下同），但自2022年起陷入虧損，至2025年止，4年間累計虧損金額超過200億。面對經營壓力，首開股份曾表示，將優化高階主管薪酬考核制度。

中指研究院企業研究總監劉水分析，2025年中國超過6成上市房企虧損，若業績未達標，高層往往首當其衝面臨調整；另一方面，隨著房地產市場規模縮小，不少房企也進行組織重整，合併或撤銷區域公司，相關高階主管因此遭到裁撤。

此外，過去房企老闆追求「把規模做大」，如今則轉為「避免爆雷」。相較過去較能放權給專業經理人，現在企業更傾向把資金、土地、人事及融資等核心權限，收回到老闆本人或家族成員手中。加上許多高層薪酬與公司獲利表現連動，一旦企業虧損、績效獎金歸零，職業經理人在看不到高收入預期下，也可能選擇離職。