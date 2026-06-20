才在NHK教人怎麼「潤日」 日華裔移民仲介涉違法被捕

自稱出身「中國外交官家庭」的日本華裔移民中介藍澤鵬程（中文名王鵬程），被東京警方以幫助中國籍保姆違規入境為由逮捕。(取材自Ｘ平台)

自稱出身「中國外交官家庭」的日本華裔移民 中介藍澤鵬程（中文名王鵬程），在登上日本NHK引起熱議的「潤日」紀錄片不久後，被東京警方以「幫助中國籍保母違規入境」為由逮捕。

據香港明報報導，東京警方以通過虛假文件申請在留資格、讓中國籍保母違規入境日本等為由，逮捕了一對30多歲夫婦。這對夫婦為現年39歲的藍澤鵬程、37歲妻子藍澤奧利維亞（中文名汪抒穎），目前住東京都港區。

藍澤鵬程是一家公司的高管。報導稱，這對夫婦向移居日本的中國富豪提供服務，東京警視廳正對此案詳細調查。夫婦兩人對所涉嫌疑全面否認。

根據警方消息，這對夫婦以虛假文件申請可以從事口譯、資訊處理等工作的「技術·人文知識·國際業務」在留資格，3年前讓1名40多歲的中國籍保母違規入境日本，涉嫌違反出入國管理法。這名保母今年4月以違反出入國管理法的嫌疑被捕，其後受到起訴。

去年11月左右至今年，警方在收到匿名舉報後開展一系列調查。舉報稱，有中國富豪將多名未就學的兒童安置在東京都港區的公寓內，所雇傭保母從事工作，超出在留資格規定範疇。

藍澤鵬程不久前登上NHK引起熱議的紀錄片「潤日的肖像」，被塑造為「潤日精英」。他在中國多個社交平台運營有自媒體帳號，曾高調宣稱「日本國家電視台深度跟2兩個月」，稱要「為在日400萬外國人發聲」。

藍澤鵬程還自稱「東京最大家族辦公室創始人」，出身「中國外交官家庭」，年幼時已移居日本、併入日籍。

自2022年新冠疫情以來，移居日本的中國人數量大增，不少大城市家庭攜子女和資產赴日定居，這股移居潮被稱為「潤日」，「潤」為網路用語，run（跑）的諧音，意指逃離中國、移居海外。

截至去年中，在日本居住的中國人已突破90萬人。隨著人數攀升，日本社會對中國移民的反彈情緒也浮出枱面。