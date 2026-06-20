中加關係回暖 北京：願與加拿大通過對話 拉長合作清單

中國商務部部長王文濤（前中）在北京會見加拿大工業部長喬利和工商界代表。(取材自中國商務部網站)

中國商務部 19日公告，部長王文濤18日在北京會見加拿大 工業部長喬利（Melanie Joly，又譯趙美蘭）和工商界代表，雙方就中加經貿關係、加資企業在中國發展以及彼此重點經貿關注等進行深入交流。王文濤表示，願與加拿大務實合作，拉長合作清單。

據新華社， 王文濤表示，雙方應充分發揮中加經貿聯委會機制的經貿主渠道作用，鞏固傳統產業合作勢頭，大力拓展新興和未來產業合作空間，拉緊共同利益紐帶。中方始終重視外國投資者的意見，願與加方共同努力，通過坦誠對話、務實合作，拉長合作清單，縮短問題清單，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

喬利表示，加方高度重視發展對中國關係，將積極落實兩國領導人重要共識，推動各領域務實合作。加方願同中方拓展在電動汽車、電池、風能等新興領域合作，深化在油氣、農業、金融等傳統領域合作，共同為兩國企業創造互利共贏的合作氛圍。

與會加拿大工商界代表積極評價中國高質量發展成就，看好中國發展前景給加企業帶來的巨大機遇，期待加強對話交流，拓展務實合作。

近來，中加政治互動頻繁，經貿關係回暖，2026年1月起加拿大已取消對中國電動車100%懲罰性關稅 ，改為每年4.9萬輛的進口配額，配額內關稅降至6.1%，5月首批陸產電動車已運抵加拿大港口。包括上海產的特斯拉、吉利旗下蓮花跑車已經上市；比亞迪、吉利、奇瑞則將在年底上市。