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北京默許北韓擁核？南韓表關切

中國新聞組╱北京20日電
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南韓政府近日就「中國是否默許北韓擁核」的外界揣測，向北京表達關切，強調相關論調不利於朝鮮半島和平穩定。事件起因於中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩會談後，官方公開訊息未再提及「朝鮮半島無核化」，引發國際輿論解讀。

韓聯社報導指出，南韓外交部東北亞和中亞局局長南鎮17日與中國外交部亞洲司司長劉勁松在首爾舉行例行工作磋商，雙方就朝核問題與半島局勢交換意見。南鎮在會中表示，這次會談發生在習近平訪問北韓之後，韓方期待中朝關係發展有助於朝鮮半島和平穩定，並敦促中方持續發揮建設性作用。

針對外界關注中朝領導人會談未公開提及「無核化」一事，南韓方面在磋商中明確指出，有關「中國默許北韓擁核」的說法正在擴散，但並不符合事實，也可能加劇區域緊張。韓方同時強調，維持半島和平與穩定仍是各方共同責任。

不過，南韓外交部內部評估認為，北京在朝鮮半島問題上的立場仍具連續性與穩定性，長期主張透過對話協商推動問題解決，並維持核不擴散原則。相關官員指出，中國作為聯合國安理會常任理事國，一貫反對核擴散，也對區域軍備升級保持警惕，因此不太可能調整其基本政策立場。

據中國外交部網站訊息，劉勁松在會中表示，中方願與韓方繼續就共同關切議題保持溝通，並落實兩國元首會晤達成的共識，推動中韓戰略合作夥伴關係穩定發展。雙方亦同意在半島問題上維持戰略溝通機制，避免誤判與局勢升級。

●●值得注意的是，本次討論也涉及中韓高層互動安排，包括中國外交部長王毅訪韓行程及海域畫界相關磋商，但具體時間尚未敲定。南韓方面同時表示，希望在今年亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，推動更多高層交流與合作進展。

此外，BBC中文網報導指出，自去年以來，中國官方涉半島聲明中對「無核化」的提及明顯減少，引發外界關注政策語調是否出現變化。不過分析人士認為，僅從措辭調整並不足以判斷北京立場根本改變。

精華 FAQ

  • 因中國與北韓高層會談後，官方訊息未再提及朝鮮半島無核化，外界遂解讀北京可能默許北韓擁核。南韓認為這種說法不符事實，且會加劇區域緊張。

  • 雙方主要就朝核問題、半島局勢與戰略溝通交換意見，也談及中韓高層互動安排、王毅訪韓行程，以及海域畫界磋商，並希望避免誤判與局勢升級。

  • 南韓外交部內部認為，北京在半島問題上的立場仍具連續性與穩定性，長期主張對話協商並維持核不擴散原則，因此不太可能根本調整既有政策。

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