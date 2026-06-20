天天喊對華去風險 歐盟出手卻遲疑 英媒：曝內部分歧

近期歐盟 持續強調對中國「去風險化」，並醞釀採取更強硬的貿易措施，但最新跡象顯示，面對是否進一步對中國祭出貿易工具，歐盟內部仍存在明顯分歧。英國金融時報報導，由於成員國意見不一，歐盟領導人已暫時推遲對中國採取新的貿易行動。

觀察者網報導，歐盟領導人18日在比利時布魯塞爾舉行峰會，討論中歐經貿關係及歐洲產業競爭力等議題。歐盟委員會主席范德賴恩在會中呼籲強化歐盟的「貿易防禦工具」，並獲得部分成員國支持。

峰會期間，范德賴恩與德國 總理梅爾茨等11位歐洲領導人共同簽署聲明，呼籲歐盟停止以過於天真的態度看待中國的長期戰略。在晚宴中，范德賴恩也引用數據指出，歐盟對中國出口持續下滑，自中國進口商品卻不斷增加，目前歐盟對中國的貨物貿易逆差已達每日約10億歐元，引發各國對產業競爭力的擔憂。

不過，當部分國家主張提高關稅、調整進口配額，甚至要求企業尋找中國以外的供應來源時，歐盟內部卻未能形成共識。據了解，德國、法國、義大利、波蘭及荷蘭均支持推出新的貿易工具，但西班牙首相桑切斯則明確反對進一步升高對中貿易措施，並形容中國是歐洲的「潛在盟友」。

知情官員透露，原本態度較為強硬的德國總理梅爾茨，在峰會晚宴期間也展現出較為審慎的立場。另有歐盟官員坦言，目前距離達成新貿易工具協議仍相當遙遠，相關談判尚未成熟。

歐洲外交人士指出，不少成員國擔心，若貿然升高對中貿易摩擦，可能招致中方反制，進一步衝擊本已承受經濟壓力的歐洲市場。

對於歐盟近期頻頻提出「去風險」與「降依賴」政策，中國外交部發言人毛寧表示，中歐經貿合作建立在互利共贏基礎上，中方並未刻意追求對歐貿易順差。她批評所謂「去風險」與「貿易平衡」，實際上帶有保護主義色彩，不僅可能提高企業成本，也將削弱歐洲產業的長期競爭力。