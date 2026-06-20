我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

澳洲進口牛肉配額用盡 北京6/20起加徵55%關稅

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國商務部19日表示，由於澳洲進口牛肉已於18日達到年度配額限制，將自20日起對澳洲牛肉加徵55%的關稅

中國商務部昨發布「2026年度牛肉保障措施執行提示訊息」指出，牛肉保障措施項下，自澳洲進口的牛肉6月18日已達到此前公告明確的該國家規定數量，將在第3日起（即6月20日）對自該國進口牛肉在現行適用關稅稅率基礎上加徵55％關稅。

中國商務部是在2024年2月對進口牛肉進行保障措施立案調查，並於去年底發布2025年第87號公告指出，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，中國國內牛肉產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。

為了保護本土養殖戶，中方決定自2026年元旦起，以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，為期三年，包括巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國等國都被設定牛肉進口配額。

其中，澳洲牛肉第一年可進口（即2026年全年）20.5萬噸，第二年20.9萬噸，第三年21.3萬噸。但若超過配額，將自第三日起面臨55%的額外關稅。公告並指，在保障措施實施期間，中澳自由貿易協定中規定牛肉特殊保障措施暫停實施。

中國是在2024年底全面恢復澳洲牛肉進口，在中澳自貿協定逐年降稅後，2024年起在觸發量以內的澳產牛肉，可適用零關稅。

近年來，澳洲對中國牛肉出口穩步攀升，在2025年突破30萬噸大關，創下6年來新高。這一增長主要得益於中國國內不斷增長的消費需求，以及澳洲國內強勁的生產能力。

彭博指出，堪培拉方面一直在遊說中國政府取消這一年度配額，但目前未有跡象表明北京會撤銷這一限制。不過，由於美國當前的肉牛存欄量處於數十年來的最低水平，且整個亞洲地區對紅肉的需求依然強勁，澳洲牛肉生產商和貿易分析師對開拓出口新市場持謹慎樂觀態度。

精華 FAQ

  • 中方表示，澳洲進口牛肉已達年度配額上限，因此依保障措施規定，自6月20日起對超配額部分加徵55%關稅，以保護本土牛肉產業。

  • 澳洲牛肉2026年第一年配額為20.5萬噸，若超過配額，將自第三日起在現行適用稅率基礎上再加徵55%關稅，且中澳自貿協定相關保障措施暫停。

  • 雖然配額限制提高出口不確定性，但澳洲牛肉近年對華出口仍成長，且亞洲紅肉需求強勁；分析師認為澳洲業者仍可謹慎尋找新市場。

商務部 澳洲 關稅

上一則

中3大電信推組合 買數百萬Token 一句「你好」燒掉5萬

下一則

北京默許北韓擁核？南韓表關切

延伸閱讀

已達配額上限 中國：澳洲進口牛肉6/20起加徵55％關稅

已達配額上限 中國：澳洲進口牛肉6/20起加徵55％關稅

美啟動301調查 中批美以「強迫勞動」為藉口加稅

美啟動301調查 中批美以「強迫勞動」為藉口加稅

美擬對中國加徵12.5%關稅 中國貿促會：停止泛化和濫用貿易限制措施

美擬對中國加徵12.5%關稅 中國貿促會：停止泛化和濫用貿易限制措施
G7未關麥曝光對話…加允中國電動車限額進口 川普樂見

G7未關麥曝光對話…加允中國電動車限額進口 川普樂見

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
女子被捉姦在床後，黑衣男子用拳頭暴打情夫。（視頻截圖）

綠光罩頂…女被捉姦在床 男用拳頭暴打情夫 她去擋也被打

2026-06-14 10:30

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？