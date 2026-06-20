澳洲進口牛肉配額用盡 北京6/20起加徵55%關稅

中國商務部 19日表示，由於澳洲 進口牛肉已於18日達到年度配額限制，將自20日起對澳洲牛肉加徵55%的關稅 。

中國商務部昨發布「2026年度牛肉保障措施執行提示訊息」指出，牛肉保障措施項下，自澳洲進口的牛肉6月18日已達到此前公告明確的該國家規定數量，將在第3日起（即6月20日）對自該國進口牛肉在現行適用關稅稅率基礎上加徵55％關稅。

中國商務部是在2024年2月對進口牛肉進行保障措施立案調查，並於去年底發布2025年第87號公告指出，調查機關裁定，進口牛肉數量增加，中國國內牛肉產業受到嚴重損害，且進口產品數量增加與嚴重損害之間存在因果關係。

為了保護本土養殖戶，中方決定自2026年元旦起，以「國別配額及配額外加徵關稅」的形式對進口牛肉採取保障措施，為期三年，包括巴西、阿根廷、烏拉圭、紐西蘭、澳洲、美國等國都被設定牛肉進口配額。

其中，澳洲牛肉第一年可進口（即2026年全年）20.5萬噸，第二年20.9萬噸，第三年21.3萬噸。但若超過配額，將自第三日起面臨55%的額外關稅。公告並指，在保障措施實施期間，中澳自由貿易協定中規定牛肉特殊保障措施暫停實施。

中國是在2024年底全面恢復澳洲牛肉進口，在中澳自貿協定逐年降稅後，2024年起在觸發量以內的澳產牛肉，可適用零關稅。

近年來，澳洲對中國牛肉出口穩步攀升，在2025年突破30萬噸大關，創下6年來新高。這一增長主要得益於中國國內不斷增長的消費需求，以及澳洲國內強勁的生產能力。

彭博指出，堪培拉方面一直在遊說中國政府取消這一年度配額，但目前未有跡象表明北京會撤銷這一限制。不過，由於美國當前的肉牛存欄量處於數十年來的最低水平，且整個亞洲地區對紅肉的需求依然強勁，澳洲牛肉生產商和貿易分析師對開拓出口新市場持謹慎樂觀態度。