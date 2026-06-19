G7未關麥曝光對話…加允中國電動車限額進口 川普樂見

美國總統川普（左）和加拿大總理卡尼。（路透資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： G7峰會未關麥對話曝光，川普對加中電動車協議表態正面。

G7峰會未關麥對話曝光，川普對加中電動車協議表態正面。 重點二： 加拿大允許最多4.9萬輛中國電動車低關稅進口，分階段擴大配額。

加拿大允許最多4.9萬輛中國電動車低關稅進口，分階段擴大配額。 重點三：加美仍就汽車關稅談判，加方對中資投資與在地製造採審慎態度。

一段未關閉的麥克風，在G7峰會期間意外收音，揭露了美國總統川普 和加拿大 總理卡尼 的私下對話內容。加拿大總理卡尼17日證實，川普對加拿大允許有限數量的中國電動汽車、以低關稅進口的安排，表達了滿意與認可。

這項協議於卡尼今年1月訪問北京期間宣布，允許最多4.9萬輛中國電動汽車在12個月內以約6%的關稅率進入加拿大，並隨後逐步提高進口配額。此前，加拿大對這些汽車徵收的關稅高達超過100%。在G7峰會期間，卡尼向記者透露，川普對這一協議結構感到滿意，稱：「他實際上挺喜歡這種結構的。」

儘管川普和卡尼未在峰會期間舉行正式雙邊會晤，但卡尼表示，兩人就廣泛議題進行了對話。

在一次未關閉的麥克風捕捉到的對話中，卡尼向川普解釋了協議如何限制進口汽車數量，並表示：「我覺得你其實會喜歡這種安排的。」川普似乎對此表示贊同，稱：「挺不錯的。」

加拿大與中國達成的這項協議先前曾遭到川普政府成員的嚴厲批評。美國至今仍對中國電動汽車徵收100%的關稅，並因為國家安全考量對這些汽車軟件實施禁令。

卡尼指出，在為降低川普對外國造汽車徵收的關稅而進行談判之際，這項協議仍是一個敏感話題。 加拿大工業部長勒布朗（Dominic LeBlanc）在峰會間隙會見了美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer），並表示此次會晤「富有建設性」，但對於在降低關稅方面是否取得實質進展則未給出明確答覆。

同時，加拿大工業部長喬利（Mélanie Joly）本周訪問中國，與中國汽車製造商會面，其中一部分目的就是加強雙方合作。 卡尼政府一直致力於促進中加企業在加拿大生產電動汽車的計畫。

然而，卡尼本人對於即時取得成果持謹慎態度，認為這項協議為中國對加拿大的投資開創了可能性，但需要強調是「可能性」，而非確定性，並強調其政府不支持零散組件在中國製造後再輸入加拿大進行最終組裝的模式。加拿大對中國電動汽車進口的限制配額，讓川普表示滿意。