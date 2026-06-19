英駐中大使訪梁家河 重溫習下鄉足跡及「中國夢」發祥地
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英國駐陸大使、前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson）在中共建黨105周年前夕，17日在中共中央對外聯絡部副部長陸慷陪同下，走訪中共總書記習近平青年時代「下鄉」的梁家河村，並前往中共「紅色革命聖地」陝西延安，到訪楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館。據稱，這是中共二十大以來首位到訪梁家河的西方國家駐中國大使。
梁家河是習近平曾經工作生活過的地方，也是習近平「中國夢發祥地」，更是中國「脫貧攻堅」縮影；寮國總理、中非總統、尼泊爾前總理普拉昌達、新加坡前副總理張志賢等人也都曾經到訪。
現年58歲的魏磊和其父都是「中國通」，由於其父親是前港督衛奕信（David Wilson），魏磊童年時期曾隨父親赴港生活，這也使得其「中國經驗」不只來自北京派駐，也兼具香港回歸前夕的歷史色彩。
根據中國官方發布影片，魏磊參訪期間用流利的普通話交談，他在當地買特產、進窰洞，饒有興致地品嘗當地蘋果、棗芽茶等農產品。他表示，英國駐華使館願繼續推動兩國之間交流對話、增進相互了解與友誼，促進英國與陝西的務實合作，特別是與延安梁家河在農業等領域合作。
魏磊還與陸慷在楊家嶺毛澤東舊居前合影，並在「中國延安幹部學院」座談交流。
據中共中聯部網站，魏磊感謝中聯部協助安排此次參訪，表示發展英中長期穩定的全面戰略伙伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。通過此次參訪，深入了解了延安時期中國共產黨的奮鬥歷史，近距離了解了中國領導人的基層成長經歷，增進了對於中國過去、現在和未來發展的認識，也深刻感受到英中兩國在二戰期間的「相互支持」。
陸慷也指，「中英曾在世界反法西斯侵略戰爭中並肩協作、結下深厚友誼，面對當前變亂交織的國際形勢，中英應攜手展現大國擔當，加強溝通協調，堅定維護二戰後確立的國際秩序，推動建構更加公正合理的全球治理體系。」
魏磊回應，發展英中長期穩定的全面戰略夥伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。透過此次參訪，深入了解延安時期中國共產黨艱苦卓絕的奮鬥歷史，近距離了解中國領導人的基層成長經歷和治國理政思想的實踐來源，增進對中國過去、現在和未來發展的認識，深刻感受到英中兩國在二戰期間的相互支持。
魏磊在陸慷陪同下，先後參訪梁家河、楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館，並在中國延安幹部學院座談，行程聚焦中共革命歷史與習近平成長足跡。 魏磊表示，英國駐華使館願推動英中交流對話、增進相互了解與友誼，並促進英國與陝西、特別是延安梁家河在農業等領域的務實合作。 陸慷指出中英曾在反法西斯戰爭中並肩協作，呼籲雙方加強溝通、維護戰後國際秩序；魏磊則稱此行有助深化互信，增進對中國過去、現在與未來的認識。
精華 FAQ
魏磊在陸慷陪同下，先後參訪梁家河、楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館，並在中國延安幹部學院座談，行程聚焦中共革命歷史與習近平成長足跡。
魏磊表示，英國駐華使館願推動英中交流對話、增進相互了解與友誼，並促進英國與陝西、特別是延安梁家河在農業等領域的務實合作。
陸慷指出中英曾在反法西斯戰爭中並肩協作，呼籲雙方加強溝通、維護戰後國際秩序；魏磊則稱此行有助深化互信，增進對中國過去、現在與未來的認識。
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