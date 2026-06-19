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英駐中大使訪梁家河 重溫習下鄉足跡及「中國夢」發祥地

記者賴錦宏／綜合報導
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中共中央對外聯絡部副部長陸慷（右）17日陪同英國駐陸大使魏磊（左）赴陝西延安，參...
中共中央對外聯絡部副部長陸慷（右）17日陪同英國駐陸大使魏磊（左）赴陝西延安，參訪延安革命紀念館，並赴中共總書記習近平昔日待過的梁家河村。（取材自中共中聯部網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：英國駐華大使魏磊赴梁家河與延安參訪中共革命地標。
  • 重點二：魏磊以普通話交流並品嘗特產，表態願推英中合作。
  • 重點三：陸慷與魏磊強調深化互信，回顧二戰合作與國際秩序。

英國駐陸大使、前港督衛奕信之子魏磊（Peter Wilson）在中共建黨105周年前夕，17日在中共中央對外聯絡部副部長陸慷陪同下，走訪中共總書記習近平青年時代「下鄉」的梁家河村，並前往中共「紅色革命聖地」陝西延安，到訪楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館。據稱，這是中共二十大以來首位到訪梁家河的西方國家駐中國大使。

梁家河是習近平曾經工作生活過的地方，也是習近平「中國夢發祥地」，更是中國「脫貧攻堅」縮影；寮國總理、中非總統、尼泊爾前總理普拉昌達、新加坡前副總理張志賢等人也都曾經到訪。

現年58歲的魏磊和其父都是「中國通」，由於其父親是前港督衛奕信（David Wilson），魏磊童年時期曾隨父親赴港生活，這也使得其「中國經驗」不只來自北京派駐，也兼具香港回歸前夕的歷史色彩。

根據中國官方發布影片，魏磊參訪期間用流利的普通話交談，他在當地買特產、進窰洞，饒有興致地品嘗當地蘋果、棗芽茶等農產品。他表示，英國駐華使館願繼續推動兩國之間交流對話、增進相互了解與友誼，促進英國與陝西的務實合作，特別是與延安梁家河在農業等領域合作。

魏磊還與陸慷在楊家嶺毛澤東舊居前合影，並在「中國延安幹部學院」座談交流。

據中共中聯部網站，魏磊感謝中聯部協助安排此次參訪，表示發展英中長期穩定的全面戰略伙伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。通過此次參訪，深入了解了延安時期中國共產黨的奮鬥歷史，近距離了解了中國領導人的基層成長經歷，增進了對於中國過去、現在和未來發展的認識，也深刻感受到英中兩國在二戰期間的「相互支持」。

陸慷也指，「中英曾在世界反法西斯侵略戰爭中並肩協作、結下深厚友誼，面對當前變亂交織的國際形勢，中英應攜手展現大國擔當，加強溝通協調，堅定維護二戰後確立的國際秩序，推動建構更加公正合理的全球治理體系。」

魏磊回應，發展英中長期穩定的全面戰略夥伴關係，需要雙方深化相互了解和認知、增進互信。透過此次參訪，深入了解延安時期中國共產黨艱苦卓絕的奮鬥歷史，近距離了解中國領導人的基層成長經歷和治國理政思想的實踐來源，增進對中國過去、現在和未來發展的認識，深刻感受到英中兩國在二戰期間的相互支持。

圖為習近平2015年2月13日在陝西省延安市延川縣文安驛鎮梁家河村看望村民，並就...
圖為習近平2015年2月13日在陝西省延安市延川縣文安驛鎮梁家河村看望村民，並就老區脫貧致富進行實地調研。 （新華社）

英國駐北京大使魏磊（右）在中共中聯部副部長陸慷安排訪問延安，在抗戰時期毛澤東故居...
英國駐北京大使魏磊（右）在中共中聯部副部長陸慷安排訪問延安，在抗戰時期毛澤東故居前合影。（取材自中共中聯部網站）

精華 FAQ

  • 魏磊在陸慷陪同下，先後參訪梁家河、楊家嶺革命舊址、延安革命紀念館，並在中國延安幹部學院座談，行程聚焦中共革命歷史與習近平成長足跡。

  • 魏磊表示，英國駐華使館願推動英中交流對話、增進相互了解與友誼，並促進英國與陝西、特別是延安梁家河在農業等領域的務實合作。

  • 陸慷指出中英曾在反法西斯戰爭中並肩協作，呼籲雙方加強溝通、維護戰後國際秩序；魏磊則稱此行有助深化互信，增進對中國過去、現在與未來的認識。

習近平 中共 尼泊爾

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