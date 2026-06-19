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王毅通話伊朗外長 關切荷莫茲海峽復航

記者賴錦宏／綜合報導
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中國外長王毅（右）通話伊朗外長阿拉奇（左），表示荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理...
中國外長王毅（右）通話伊朗外長阿拉奇（左），表示荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理；圖為，王毅5月6日在北京接見阿拉奇。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王毅與伊朗外長通話，關切荷莫茲海峽通航安排。
  • 重點二：中方歡迎伊美達成第一階段諒解，主張對話優於武力。
  • 重點三：中方支持伊朗維護主權安全，願續推地區和平穩定。

中國外長王毅17日應約同伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）通電話，王毅表示，和平的曙光已出現，下步關鍵是各方把承諾真正落到實處，並排除來自各方面的干擾，荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。

新華社報導，在通話中，阿拉奇通報伊朗和美國達成第一階段諒解備忘錄有關情況，衷心感謝中方為推動談判和達成協議發揮的積極作用。阿拉奇表示，有關諒解備忘錄應得到切實執行，包括以色列停止對黎巴嫩的軍事行動。

阿拉奇指，伊朗始終從戰略高度看待對中國關係，期待同中方增進彼此互信，深化各領域合作，共同推進兩國全面戰略夥伴關係。

王毅表示，中方對伊美達成第一階段諒解備忘錄表示歡迎，事實證明，武力和強權解決不了問題，對話談判才是正確的選擇。

王毅稱，作為全面戰略夥伴，中方始終支持伊朗的合理正當主張，支持伊朗維護自身主權和安全，支持巴基斯坦以及國際社會的斡旋努力，並且一直以自己的方式止戰促和。

他指，和平的曙光已經出現，下步的關鍵是各方把承諾真正落到實處，並排除來自各方面的干擾，荷莫茲海峽通航問題應得到妥善處理，穩妥回應國際社會的普遍關切。

他稱，中方支持伊朗同地區國家改善關係，探索共同構建地區安全架構，中方願同伊朗加強溝通協調，在鞏固深化中伊關係的同時，為維護和促進地區和平穩定繼續作出貢獻。

精華 FAQ

  • 王毅在通話中關注伊美諒解後的後續落實，特別提到荷莫茲海峽通航問題，要求各方排除干擾，妥善回應國際社會對航運安全的普遍關切。

  • 阿拉奇通報伊朗與美國達成第一階段諒解備忘錄的情況，並感謝中方促談與達成協議的積極作用，同時強調諒解內容應切實執行。

  • 王毅表示，中方支持伊朗合理正當主張與主權安全，也支持斡旋努力，並願同伊朗加強協調，推動雙邊關係及地區和平穩定持續發展。

伊朗 荷莫茲海峽 王毅

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