韓正會見趙小蘭 盼中美加強各領域交流

中國國家副主席韓正（右）17日在北京會見美國前運輸部長趙小蘭（左）。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 韓正會見趙小蘭，盼中美在各領域加強交流合作。

韓正會見趙小蘭，盼中美在各領域加強交流合作。 重點二： 韓正稱兩國元首已確立建設性戰略穩定關係新定位。

韓正稱兩國元首已確立建設性戰略穩定關係新定位。 重點三：趙小蘭表示願推動美中務實合作與民間往來。

據新華社報導，中國國家副主席韓正 17日在北京會見美國前運輸部長趙小蘭 （Elaine Chao）。韓正表示，今年5月，中國國家主席習近平 與美國總統川普共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，為下階段中美關係作出了重要戰略指引。「中方一貫致力於發展穩定的中美關係。落實兩國元首共識，需要雙方各界共同採取行動，進一步加強經貿等領域的合作，密切人文交流和民間地方往來，為雙邊關係發展打造更多堅實支撐。」

趙小蘭表示，美中元首會晤具有重要意義，保持穩定的美中關係符合各方利益。願繼續為推動美中務實合作、促進民間往來作出努力。

73歲的趙小蘭出生於台北，是美國共和黨政治人物。曾於多位共和黨總統內閣中任職，包括在前總統小布希政府擔任勞工部長，在川普第1任期時擔任運輸部長。多次訪問中國，也曾會見中國前總理李克強、現任總理李強。

公開資料顯示，她是美國史上首位進入聯邦內閣的亞裔女性。其夫婿是美國參議院共和黨資深參議員麥康奈（Mitch McConnell）。