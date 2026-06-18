我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抓住私處問性交嗎？華人按摩院「套路」曝光

87歲男刮中百萬選擇餘生每月領1萬元 為何專家讚他聰明？

法媒：每周迎1位領袖 習近平將北京打造成「新華盛頓」

中國新聞組／北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
法國媒體報導稱，習近平正把北京打造成「新華盛頓」；圖為川普總統5月訪問北京，進入...
法國媒體報導稱，習近平正把北京打造成「新華盛頓」；圖為川普總統5月訪問北京，進入中南海和習近平舉行小範圍會談，川習兩人穿過花園長廊。（新華社）

川普總統重返白宮及伊朗戰爭爆發以來，愈來愈多西方政要前往北京進行國事訪問並受到高規格接待，中國幾乎每周都會迎來一位新的外國客人。法媒觀察認為，曾在新冠疫情期間遭受孤立與批評的中國，如今重新登上世界舞台的中心，中國領導人習近平正將北京打造成「新華盛頓」。不過，儘管中國積極展現外交影響力，但即使對朋友，在實際政策上也很少做出讓步。

據法廣引述法國「回聲報」駐上海記者拉斐爾·巴萊尼耶觀察，一年前，世界各國領導人還紛紛湧向華盛頓與川普談判貿易協定。一年後，當川普深陷伊朗戰爭泥潭、政治地位削弱之時，這些領導人卻轉而前往北京。中國則趁此機會，在經歷了新冠疫情後，重新登上世界舞台的中心。

如今，北京幾乎每周都會迎來一位新的外國客人。在天安門廣場上的人民大會堂，為迎接外國領導人而懸掛的國旗剛升起，第二天就得拆下，為下一位訪客讓路。

在2025年12月接待了法國總統馬克宏之後，中國又相繼接待了加拿大總理卡尼、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨，以及三年內第四次訪華的西班牙首相桑切斯。真正的高潮在5月中旬，川普和普亭在五天內先後到訪北京；6月中旬，北京還先後接待了伊朗外長阿拉奇及巴基斯坦總理夏立夫。這顯示，在伊朗戰爭的背景下，中國正從其在中東的平衡戰略中獲益，但其在衝突中不願過度介入的態度，也暴露了中國影響力的局限性。

中國多年來憑藉其地理規模和經濟實力擁有了外交影響力，這種影響力自2012年習近平上台後推動「一帶一路」、「全球南方」而顯著增強，他致力於將中國打造成全方位的強國，以洗刷過去的恥辱。自此，非洲、亞洲和高加索地區領導人的訪華之行變得司空見慣，近期訪華的領導人包括越南領導人蘇林、竂國總統通倫·西蘇里，以及塞爾維亞總統武契奇。

歐洲和廣義上的西方國家與中國如此高度互動的時期，還得回溯到新冠疫情前。川普重新上台、他的貿易戰以及他對聯合國框架的攻擊，使美國傳統盟友，如英國、澳洲和加拿大紛紛重新與中國接觸。中國則將這些動蕩視為一個機會，以「穩定大國」的姿態重塑自身形象，修復因新冠疫情而受損的形象。

「回聲報」報導後認為，但這種重新接觸也源於中國在新技術領域的崛起，這使得中國成為不可或缺的合作夥伴，也重新樹立了中國的信心，即使對朋友，中國也毫不讓步。正如川普離開北京時未能在伊朗問題或貿易戰上取得重大突破，普亭也未能推動旨在連接中國與俄羅斯的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，空手而歸。

精華 FAQ

  • 因川普重返白宮後美國外交影響力受損，加上伊朗戰爭延宕，使部分西方領袖改向北京尋求溝通與合作，中國也趁勢強化自身作為穩定大國的形象。

  • 這是指北京正像華盛頓一樣，成為各國領袖密集往返、協商議題與尋求支持的外交樞紐，反映中國在全球舞台上的存在感與議程設定能力上升。

  • 因中國雖能吸引領袖來訪、展現外交聲勢，但在伊朗問題、貿易談判與大型能源項目上，仍不願或無法作出實質讓步，顯示其影響力有明顯界線。

習近平 伊朗 川普

上一則

中國網警偵破涉世界盃網路賭博「推廣引流案」

下一則

1天2黑雨警告 香港新界西北部成澤國 車輛沒頂司機棄車

延伸閱讀

時隔7年罕見訪平壤 紐時：習近平需要拉攏金正恩

時隔7年罕見訪平壤 紐時：習近平需要拉攏金正恩
中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平

中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平
川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」

川普眼中只剩習近平？美媒：G7憂遭G2踢出局 日歐驚覺「背後沒人」
習近平7年來首訪平壤 想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

習近平7年來首訪平壤 想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
一名網路女主播，不慎將要傳給金主的影片傳到了家長群組。(翻攝自X)

湖北辣媽裸片誤傳小學班群 榜一大哥竟是同學爸

2026-06-12 21:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。(取材自微信)

中研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 已有530萬年歷史

2026-06-15 02:18

超人氣

更多 >
全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列

全球大學排名前25強 哈佛領銜 加州6校入列
美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動

美國出現半世紀以來規模最大房產稅對抗運動
嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過

嘴上佛系其實心裡算得精 3生肖很會裝連身邊人都騙過
加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強

加州6大學 躋身「美國新聞與世界報導」全球排名前25強
尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸