法媒：每周迎1位領袖 習近平將北京打造成「新華盛頓」

法國媒體報導稱，習近平正把北京打造成「新華盛頓」；圖為川普總統5月訪問北京，進入中南海和習近平舉行小範圍會談，川習兩人穿過花園長廊。（新華社）

自川普 總統重返白宮及伊朗 戰爭爆發以來，愈來愈多西方政要前往北京進行國事訪問並受到高規格接待，中國幾乎每周都會迎來一位新的外國客人。法媒觀察認為，曾在新冠疫情期間遭受孤立與批評的中國，如今重新登上世界舞台的中心，中國領導人習近平 正將北京打造成「新華盛頓」。不過，儘管中國積極展現外交影響力，但即使對朋友，在實際政策上也很少做出讓步。

據法廣引述法國「回聲報」駐上海記者拉斐爾·巴萊尼耶觀察，一年前，世界各國領導人還紛紛湧向華盛頓與川普談判貿易協定。一年後，當川普深陷伊朗戰爭泥潭、政治地位削弱之時，這些領導人卻轉而前往北京。中國則趁此機會，在經歷了新冠疫情後，重新登上世界舞台的中心。

如今，北京幾乎每周都會迎來一位新的外國客人。在天安門廣場上的人民大會堂，為迎接外國領導人而懸掛的國旗剛升起，第二天就得拆下，為下一位訪客讓路。

在2025年12月接待了法國總統馬克宏之後，中國又相繼接待了加拿大總理卡尼、英國首相施凱爾、德國總理梅爾茨，以及三年內第四次訪華的西班牙首相桑切斯。真正的高潮在5月中旬，川普和普亭在五天內先後到訪北京；6月中旬，北京還先後接待了伊朗外長阿拉奇及巴基斯坦總理夏立夫。這顯示，在伊朗戰爭的背景下，中國正從其在中東的平衡戰略中獲益，但其在衝突中不願過度介入的態度，也暴露了中國影響力的局限性。

中國多年來憑藉其地理規模和經濟實力擁有了外交影響力，這種影響力自2012年習近平上台後推動「一帶一路」、「全球南方」而顯著增強，他致力於將中國打造成全方位的強國，以洗刷過去的恥辱。自此，非洲、亞洲和高加索地區領導人的訪華之行變得司空見慣，近期訪華的領導人包括越南領導人蘇林、竂國總統通倫·西蘇里，以及塞爾維亞總統武契奇。

歐洲和廣義上的西方國家與中國如此高度互動的時期，還得回溯到新冠疫情前。川普重新上台、他的貿易戰以及他對聯合國框架的攻擊，使美國傳統盟友，如英國、澳洲和加拿大紛紛重新與中國接觸。中國則將這些動蕩視為一個機會，以「穩定大國」的姿態重塑自身形象，修復因新冠疫情而受損的形象。

「回聲報」報導後認為，但這種重新接觸也源於中國在新技術領域的崛起，這使得中國成為不可或缺的合作夥伴，也重新樹立了中國的信心，即使對朋友，中國也毫不讓步。正如川普離開北京時未能在伊朗問題或貿易戰上取得重大突破，普亭也未能推動旨在連接中國與俄羅斯的「西伯利亞力量2號」天然氣管道項目，空手而歸。