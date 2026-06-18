削減關鍵礦產依賴 G7宣言劍指中國 美主導價格監管惹質疑

G7領導人承諾大幅削減對單一境外供應商的依賴，此舉被認為是針對中國，但業界普遍質疑美方主導的產能計畫難讓西方擺脫對中國依賴。圖為美國總統川普在G7會議發言。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： G7宣布2030年前將單一境外稀土依賴降至六成以下。

G7宣布2030年前將單一境外稀土依賴降至六成以下。 重點二： 峰會成立關鍵礦產聯盟，並建立鋰鎳透明追溯試點。

峰會成立關鍵礦產聯盟，並建立鋰鎳透明追溯試點。 重點三：美主導價格監管與貿易集團構想，遭盟友和業界質疑。

七大工業國（G7）領導人周三在法國峰會上發表宣言，承諾大幅削減對單一境外供應商的依賴，目標是到2030年，將對G7成員國及其夥伴國家以外任何單一供應方的稀土 和永久磁鐵的依賴度顯著降至60%以下。此舉被認為是針對中國在全球稀土和永磁體市場的主導地位。而據英媒報導，業界普遍質疑由美方主導通過監管價格提升關鍵礦產產能計畫難讓西方擺脫對中國關鍵礦產依賴。

據美國之音報導，G7領導人周三在法國峰會上發表「關於保障關鍵礦產供應鏈 宣言」，提出G7及夥伴國將把來自G7和夥伴國以外單一供應商的稀土和永磁體依賴度，於2030年前降至60%以下，並爭取盡快進一步降至50%。宣言並未點名中國，但報導稱，北京在全球關鍵礦產加工領域占據主導地位，並多次對西方國家實施出口限制措施。

各國領導人在宣言中對所謂「非市場政策與做法及經濟脅迫」表示「嚴重關切」，包括對關鍵礦產及相關兩用物項實施任意出口限制和報復性措施，並聲明「我們將與夥伴共同努力，減少關鍵依賴，確保將經濟依存關係武器化的企圖或威脅歸於失敗」。

領導人宣布正式成立「G7關鍵礦產韌性與生產聯盟」(G7 Critical Minerals Resilience and Production Alliance)，並宣布將建立一套透明度與可追溯性試點機制，首期涵蓋鋰和鎳兩種礦產，此後每年擴展至五種新礦產，並對稀土給予重點關注。此外，G7也將建立應對供應中斷的聯合協調機制。

據文匯報引述路透報導指出，美國主導通過監管價格提升關鍵礦產產能的計畫，在G7峰會上受到盟友質疑，在礦產業界也引發分歧。企業政策建議分析稱，業界普遍質疑美方此舉難以讓西方擺脫對中國的關鍵礦產依賴，關於建立西方礦產貿易集團的談判，也因歐美盟國對計畫成本和治理機制分歧嚴重而陷入停滯。

中國是目前全球最大稀土礦產生產國。報導指出，美國副總統范斯今年2月最早提出西方主導的礦產貿易集團構想，一名美國官員透露，這份美國提案已交白宮和美國國家安全委員會。

在峰會前夕，G7成員國與美國貿易代表葛里爾私下談判時，據報明確反對美方構想，對構想細節顧慮重重。路透引述多名業界專家分析，美國盟友和企業的種種擔憂，凸顯了重塑礦產買賣模式的複雜性，這樣一個西方礦產貿易集團最終將如何形成以及是否能成形，可能會在未來數年內影響礦產市場。

業內觀點曾提到，美國稀土公司在挑戰中國稀土主導地位方面仍處於初期階段，有研究人員稱，美國真正的瓶頸在中游，即礦產加工和精煉環節，在技術、勞動力能力以及價格方面都缺乏競爭力。