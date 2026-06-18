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貿戰推演…歐洲光刻機對上中國稀土 占不了便宜

中國新聞組／北京18日電
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歐洲近日舉行歐盟—中國貿易戰桌上模擬推演。結果顯示，歐盟即使考慮限制艾司摩爾（A...
歐洲近日舉行歐盟—中國貿易戰桌上模擬推演。結果顯示，歐盟即使考慮限制艾司摩爾（ASML）向中國出口光刻機，仍可能因內部分歧及產業對中國稀土與原材料的依賴，在中國反制後弱化立場。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：歐洲桌上推演顯示，限制ASML光刻機未必能逼退中國。
  • 重點二：歐盟內部因德國、西班牙與荷蘭利益分歧而難以一致對中。
  • 重點三：中國若反制稀土出口，可能更快衝擊歐洲汽車與高科技產業。

歐洲領袖18日將舉行峰會，外界關注是否將對中國採取更強硬的貿易措施。中國對此多次表達不滿並揚言反制，歐中貿易戰似一觸即發。據報導，歐洲近日曾舉行歐盟—中國貿易戰桌上模擬推演，結果顯示，歐盟即使考慮限制荷蘭半導體大廠艾司摩爾（ASML）向中國出口光刻機，仍可能因成員國利益分歧等因素，在中國採取反制後弱化立場。而歐盟特別擔心的是，中國這次可能限制高科技產業所需稀土出口。

據據觀察者網引述英國金融時報16日報導，這場推演由不同智庫專家、學者及相關領域人士，分別扮演歐盟執委會、歐盟成員國、中國，以及美國、日本等角色，模擬歐中貿易衝突升級後的應對過程。

推演一開始，扮演歐盟執委會的一方採取較強硬策略，威脅大幅提高關稅，並考慮動用所謂「反脅迫工具」限制ASML光刻機對中國出口。不過歐盟內部很快出現分歧，德國擔心影響對中國出口，西班牙顧慮中國電動車企業在當地投資；擁有ASML的荷蘭雖願意配合出口限制，後也擔憂衝擊本國企業而轉趨猶豫。

報導稱，扮演中方的參與者在推演中表達強烈反對，並威脅切斷稀土供應，同時提醒歐洲，當地製藥產業也高度依賴中國原材料。推演結果顯示，中方反制迅速扭轉局勢。歐盟最終接受中方提出的折衷方案，即由中國在未來兩個月提出削減過剩產能及適度財政刺激計畫，以緩解所謂貿易失衡問題。專家事後評估，扮演中方的參與者並未感受到歐盟施加的實質壓力，反而有空間透過談判策略爭取時間。

報導指，模擬也顯示，在高強度貿易博弈中，真正影響局勢的，可能不只是誰掌握高階技術，也包括誰能更快對對方產業造成壓力。限制光刻機出口，可能需要數月才會對中國產生有限影響；若中國限制稀土出口，則可能在數周內衝擊歐洲汽車製造業，使歐盟更難長期維持強硬立場。

報導認為，歐盟真正可行的路徑並不是主動發動貿易戰，而是長期提升產業鏈韌性、降低對中國稀土的依賴，並逐步建立更自主的工業體系，但這項調整可能需要數年甚至數十年。

另據外媒報導，歐盟統計局數據顯示，光今年4月，歐盟對中國貿易逆差就高達319億歐元（約367億美元），而歐盟強化立法工具抗衡中國，使雙方關係進一步惡化。

此前中歐國際工商學院經濟學家朱天指出，中國可能祭出反傾銷調查等方式反制，但考量美國市場逐漸關閉，歐盟是中國第二大貿易夥伴，中國需要進入歐洲市場，中方可能以「足以讓歐盟感受到代價，但不至於讓雙邊關係全面破裂」方式回應，且他認為歐中雙方都有意和解。

精華 FAQ

  • 推演主要在評估歐盟若對中國採取更強硬貿易措施，雙方升級衝突後會如何互動，並檢驗限制光刻機出口、反脅迫工具與中方反制之間的實際效果。

  • 因為歐盟成員國利益不一，德國怕影響出口，西班牙顧慮中國投資，荷蘭也擔心傷及本國企業；一旦中國反制，歐盟立場就容易被削弱。

  • 最令歐盟擔心的是中國限制稀土出口，因為稀土是高科技與汽車產業關鍵原料，若供應受阻，歐洲企業可能在數週內就面臨明顯衝擊。

稀土 歐盟 貿易戰

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