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中全球治理白皮書 反對一國獨霸 明顯劍指美國

記者陳宥菘／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國發布全球治理白皮書，主張反對單邊主義與一國獨霸。
  • 重點二：白皮書強調捍衛聯合國地位，並提升全球南方在治理中的作用。
  • 重點三：王毅稱中國將推動多邊合作，籌建新平台應對全球挑戰。

中國國務院17日發布「構建更加公正合理的全球治理體系：中國的理念、倡議與行動」白皮書，內容強調要旗幟鮮明反對一切形式的單邊主義，反對「一國獨霸」、「幾方共治」、集團政治等，明顯劍指美國。白皮書還指，要堅決捍衛聯合國核心地位，支持全球南方發揮更大作用。

據新華社報導，該白皮書共2萬餘字，除前言、結束語外分為五個部分，分別是：當今世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰；全球治理倡議為破解難題提供時代答案；推進全球治理事業的中國貢獻；引領變革方向，邁向光明前景；在歷史演進的重大關頭攜手前行。

中國外長王毅17日在國新辦記者會上表示，白皮書旨在為改革完善全球治理體系，有效應對全球性挑戰，匯聚更廣泛的國際共識與合力。

白皮書指，世界面臨嚴峻複雜的危機挑戰，呼喚更加有效的治理，叢林法則嚴重衝擊國際法治，彌補治理體系缺點勢在必行，全球南方聲音需要更多傾聽。各國體量有大小、國力有強弱、發展有先後，但都有權在全球治理進程中平等參與、決策與受益。並意有所指說，「大國應該有大國的樣子」，做講平等、講誠信、講合作的表率，而不能從所謂實力地位出發，推行霸權霸道霸凌。

王毅說，中國堅持開放合作，堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，並宣布實施支持全球南方合作八項舉措，還為國際治理搭建平台，倡議成立國際調解院，正加緊籌建世界人工智慧合作組織，今年秋天還將舉辦首屆雄安全球治理論壇，為構建更加公正合理的全球治理體系凝聚更廣泛共識。

精華 FAQ

  • 白皮書主張反對一切形式的單邊主義，反對一國獨霸與集團政治，並強調各國應平等參與全球治理，同時捍衛聯合國核心地位。

  • 文件認為全球治理不能只由少數強權主導，全球南方的聲音應被更多聽見；同時要求大國展現平等、誠信與合作，避免霸權霸凌。

  • 王毅表示，中國將支持全球南方合作八項舉措，推進國際調解院籌建，建立世界人工智慧合作組織，並於今年秋天舉辦全球治理論壇。

國務院 王毅 聯合國

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