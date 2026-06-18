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川普管制前沿模型出口 反替中國開源AI廣告？

中國新聞組／北京18日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普管制Anthropic前沿模型出口，反而替中國開源AI帶來曝光。
  • 重點二：智譜趁勢推出全開源旗艦GLM-5.2，並以MIT協議免費商用。
  • 重點三：中國AI以低成本與更穩定可靠優勢，吸引用戶從美國模型轉向。

川普政府對美國人工智能公司Anthropic的兩款前沿模型Fable 5和Mythos 5實施出口管制，意外地成為中國開源AI的絕佳免費廣告。

觀察者網引述彭博16日評論文章稱，中國人工智能公司智譜抓住這一契機，宣布將推出其迄今為止最先進的模型，並全面開源。智譜創始人唐傑在社交平台「X」上發文稱，某些模型的突然限制「令人深感遺憾」；「當前沿模型的訪問權限因非技術原因被突然切斷時，我們更加堅定一個信念：科學應當是全球性的。」

文章認為，這場鬧劇非但未能如預期般彰顯美國在人工智能領域的霸主地位，反而暴露其脆弱性。美國智庫布魯金斯學會中國科技研究員凱爾陳則表示，部分中國開源AI企業正迎來「黃金發展期」，獲得一場連他們自己都難以想像的免費宣傳機會。

與此同時，事件發生的時機也極為不利；當前行業正圍繞AI高昂成本展開激烈爭論，AI價格戰也剛拉開序幕。隨著巨額的AI投入帳單陸續到期，愈來愈多的企業管理者不得不重新評估頂尖AI模型是否真的物有所值。中國AI產品最核心的吸引力之一，就是其成本僅為Anthropic、OpenAI旗下頂尖模型的一小部分。

眼下，愈來愈多的用戶正在轉向中國AI產品。智譜17日發布並開源新一代旗艦大模型GLM-5.2，以最寬鬆的MIT協議開放，允許免費商用，且模型訓練與線上推理均未依賴海外算力。在超百萬用戶盲測中的代碼評估系統Code Arena中，GLM-5.2取得全球可用模型第一。

DeepSeek上月宣布旗下旗艦模型DeepSeek-V4-Pro的API價格將永久下調至原價的四分之一，創下全球大模型價格新低。目前DeepSeek仍穩居OpenRouter平台大語言模型的Token使用量榜首。

文章稱，美國AI雖然仍在頂尖技術基準測試中保持領先，但絕大多數企業並不需要能推導量子物理的系統來完成日常辦公自動化。「性能夠用、價格美麗」本是中國AI企業的賣點，如今它們又多了「運行更穩定可靠」的新優勢。

精華 FAQ

  • 原本意在強化美國AI優勢的限制，反而替中國開源AI製造免費廣告。外界注意力轉向中國模型的開放、低價與穩定，讓其更容易吸引用戶與企業。

  • 智譜宣布推出迄今最先進的GLM-5.2，並全面開源，採最寬鬆MIT協議，允許免費商用，且訓練與推理都未依賴海外算力，強調科學應當全球共享。

  • 除了原本的低成本與價格競爭力，文章指出中國AI如今又多了運行更穩定可靠的優勢。對多數企業而言，能完成日常自動化且價格合理，比追求極限性能更重要。

人工智能 川普

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