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韓正會見美國前運輸部長趙小蘭 籲中美加強經貿等領域合作

記者賴錦宏／即時報導
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6月17日，中國國家副主席韓正（右）在北京會見美國前運輸部長趙小蘭。（新華社）
6月17日，中國國家副主席韓正（右）在北京會見美國前運輸部長趙小蘭。（新華社）

據新華社，中國國家副主席韓正17日在北京會見美國前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）。

韓正表示，今年5月，中國國家主席習近平與美國總統川普共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，為下階段中美關係作出了重要戰略指引。「中方一貫致力於發展穩定的中美關係。落實兩國元首共識，需要雙方各界共同採取行動，進一步加強經貿等領域的合作，密切人文交流和民間地方往來，為雙邊關係發展打造更多堅實支撐。」

趙小蘭表示，美中元首會晤具有重要意義，保持穩定的美中關係符合各方利益。願繼續為推動美中務實合作、促進民間往來作出努力。

73歲的趙小蘭出生於台北，是美國共和黨政治人物。曾於多位共和黨總統內閣中任職，包括在前總統小布希政府擔任勞工部長，在川普第1任期時擔任運輸部長。多次訪問中國，也曾會見中國前總理李克強、現任總理李強。

公開資料顯示，她是美國史上首位進入聯邦內閣的亞裔女性。其夫婿是美國參議院共和黨資深參議員麥康奈（Mitch McConnell）。

韓正 趙小蘭 習近平

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