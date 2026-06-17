巧妙慶生…習近平73歲生日 官方提第7個思想 官媒播施政影片

央視15日發布時政短片「共產黨員習近平」，或為6月15日過73歲生日的習近平巧妙慶生。(取材自央視)

6月15日適逢中國國家主席習近平 73歲生日，在當天召開的全國黨建工作座談會上，官方首次提出「習近平黨建思想」，將其列為全黨當前及今後的重要政治任務。外界關注，這是繼強軍思想、經濟思想、生態文明思想、外交思想、法治思想及文化思想之後，第七個以習近平命名並獲官方系統化闡述的專項思想。

新華社報導，會議由中共 中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇出席並發表談話，中共中央政治局常委、中紀委書記李希也出席。會議指出，中共18大以來，圍繞建設長期執政的馬克思主義政黨，形成了一系列新理念、新思想與新戰略，進而形成「習近平黨建思想」。

官方並將其定位為習近平新時代中國特色社會主義思想的重要組成部分，認為其對發展馬克思主義建黨學說具有重大原創性貢獻，對推進全面從嚴治黨及強黨強國具有重要指導意義。

值得注意的是，在中共長期維持領導人「不做壽」傳統下，官方雖未公開為習近平慶生，但中央電視台同日推出長達6分20秒的時政短片「共產黨員習近平」，並由澎湃新聞等多家中媒置頂轉發，引發外界聯想。

香港明報指出，官方以宣傳影片形式呈現習近平的入黨歷程與政治理念，某種程度上可視為「巧妙慶生」，進一步塑造其作為「人民領袖」的形象。

影片開頭播放習近平重溫入黨誓詞的畫面，並回顧他1974年在陝西梁家河加入中國共產黨的經歷，強調其在黃土高原艱苦環境中堅定共產主義信仰。影片同時提及反腐敗鬥爭、黨內教育及全面從嚴治黨等施政內容。

影片最後以帶有頌揚色彩的旁白總結，稱習近平入黨52年來，從基層黨支部書記一路成長為黨和國家最高領導人，始終將自己交給人民、交給黨，實踐「我將無我，不負人民」的承諾。

外界認為，在習近平生日當天推出相關內容，除凸顯其黨內核心地位，也反映官方持續強化其政治思想與個人形象建構。

6月15日中共總書記習近平73歲生日這天，中共全國黨建工作座談會在北京召開，正式提出「習近平黨建思想」。(新華社)