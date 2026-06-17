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觀察站／美伊協議 對北京利大還是弊大

香港特派員 李春
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美國與伊朗都說已達成諒解備忘錄，將簽署正式和平協議。這是全球大事，對中國影響也甚大，但這影響不僅限於能源，也不僅限於「涉伊中企」，還影響到未來中國所處的中東格局、全球格局。也正因此，中國學界和智庫人士初步反應是高度關注、爭議甚大，主要爭議是利大還是弊大。

先看能源和涉伊中企。美以伊戰爭爆發，通常認為中國是最大的間接受害者之一，這是因中國石油對外依存度高達73%。去年中國原油進口量達5.78億噸，國內產量僅2.16億噸，總消費量約7.94億噸。在進口原油中，中東貢獻中國42%至45的原油進口量，其中超過90%的中東原油需經荷莫茲海峽外運 。就這一數據，美伊和約一旦簽署，對中國的影響是利大於弊。

中東格局未定 能源風險仍在

再看中東格局之變。有北京學者相信，目前美伊停火只能算階段性成果，美伊關係、伊朗與以色列關係，還沒走到全面拍板，協議最終成果、未來執行仍有疑點，美國是否全身而退，以色列會否就此甘休，波灣國家未來如何與伊朗相處，都還沒有明朗前景，中東格局未敢說就此清晰。

如果中東格局未定，等於全球能源格局還有不確定性，那前述對中國能源、重建等有利之處，就不能落到實處，也就不能斷言利大於弊。在伊美再度撕破臉，重啟戰端的風險外，還有學者提出另一層不確定性，就是在有足夠誘因下，伊朗全面倒向美西方，令中俄勢力從伊朗和中東退走，出現這種局面，對中國來說是弊大於利。

地緣政治危機 年底可能加大

最後看美伊和約一旦簽定後的全球格局，這方面多個智庫有長篇大論，對中國影響都是憂大於喜。介紹兩個新鮮熱辣的觀點，首先看「中東版馬歇爾計畫」，說的是川普想拿走伊朗一半石油，即每天約200萬桶，1年約收600億美元，拿走一半就是300億美元。中東地區1年石油收入約6000億美元，拿出一半就是3000億美元。

而美伊協議中提到伊朗要收3000億美元重建基金，川普是商人，不會由美國來掏，可能思路是成立基金由美國與波灣國家共管，中東國家有誘因參加，可透過掌握錢袋子令伊朗聽話，又透過重建來掌握伊朗的基礎設施命脈，由此長遠控制伊朗，美國也由軍事控制轉為石油美元控制。倘這種狀態出現，則中國會被排斥在外，中國的能源和國際航運再一次被美國「卡脖子」，對中國不僅弊大於利，還在國際戰略上成潛在大輸家。

再一觀點叫「西太變陣」，說的是美國由中東泥淖中拔腿，轉身奔向西太平洋建立鎖死中國的新防線。

解放軍「中國國防報」說，6月底美日將在西太舉行「堅毅之龍2026」和「英勇盾牌2026」兩場大規模軍演，演練多域聯合作戰。美國還沒從伊朗甩身，已在西太調整部署。全球經濟危機和新地緣政治危機，風險將在今年底加大。

精華 FAQ

  • 因中國高度依賴原油進口，且中東供應占比很高，若戰事降溫，荷莫茲海峽風險可暫時下降，對油價、航運與供應穩定都有直接幫助。

  • 作者指出美伊停火可能只是階段成果，協議能否落實、以色列與波灣國家如何反應都未明朗，若局勢反覆，中國原本可得的能源利多就難以兌現。

  • 若美國藉重建基金與石油金融控制伊朗，並轉身強化西太平洋部署，中國可能在中東與航運上受制，且面臨更大的地緣政治與安全壓力。

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