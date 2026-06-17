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挺緬新政府 習近平會敏昂萊簽18項合作備忘錄 共護邊境安全

記者陳宥菘／綜合報導
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習近平(右)16日在北京會見緬甸總統敏昂萊(左)時稱，中方支持緬甸各方通過和談推...
習近平(右)16日在北京會見緬甸總統敏昂萊(左)時稱，中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。敏昂萊此行被認為是尋求北京對新政府的政治支持。(新華社)

中國國家主席習近平16日在北京與緬甸總統敏昂萊舉行會談指出，中國堅持不干涉內政原則，堅定支持緬方維護主權和領土完整，支持緬甸新政府統籌發展和安全。中方支持緬甸各方通過和談推進和平和解，實現緬北長治久安。

敏昂萊則對中方為緬甸發展穩定、和平和解提供無私支持表達感謝，並稱將堅定恪守一中原則。

此前擔任緬甸武裝部隊總司令的敏昂萊，在今年4月透過軍方主導的選舉當選總統，改以文人身分繼續掌權。敏昂萊於15日起對中國國是訪問5天，此訪被路透等外電認為是在尋求北京對新政府的政治支持，促進國際認可。

這是習近平與敏昂萊一年內第二度碰面，敏昂萊去年8月曾出席在天津舉行的上海合作組織峰會。

路透報導，兩人此次會談持續時間不到一小時，隨後兩人共同見證簽署交通、民生等領域共18個合作備忘錄，涵蓋大湄公河次區域的跨境運輸、自由貿易、自然災害援助、衛生和媒體等議題。

路透指出，隨敏昂萊到訪的官員還包括中緬邊境克欽邦的官員及緬國工業部長，這表明雙方討論可能側重於邊境貿易，以及重啟因環境爭議而擱置的中資密松大壩（水電站）。報導並指，對北京而言，緬甸的戰略利益在於稀土、基礎設施、採礦和通往印度洋的經濟走廊的安全。

習近平在會談中說，中國將發展對緬關係置於周邊外交重要位置。中國是緬甸共享邊界最長的鄰居，是可信賴的朋友和夥伴。中緬經濟走廊是兩國共建一帶一路的旗艦項目，雙方要在確保安全前提下，穩步推進重點項目建設。

習近平表示，雙方要持續嚴打網賭電詐、毒品走私等犯罪活動，維護兩國人民利益和安全。

敏昂萊則說，緬甸新政府正全力推進國內和平與發展。就中緬關係，他表示，緬方期待同中方加強合作，共建緬中經濟走廊，提升貿易投資水準。

緬方高度重視並將全力保障在緬中資企業及人員安全。緬方願同中方密切配合，堅決打擊網賭電詐，維護邊境安全穩定。

敏昂萊16日還會見中國總理李強與人大常委會委員長趙樂際。敏昂萊告訴趙樂際，緬甸恪守一個中國原則，反對任何形式的台獨，支持習近平提出的四大全球倡議。

精華 FAQ

  • 習近平強調中國堅持不干涉內政，支持緬甸新政府統籌發展與安全，並支持透過和談推進和平和解，顯示北京對敏昂萊政權的政治背書。

  • 雙方在會後見證簽署18項合作備忘錄，涵蓋交通、民生、大湄公河次區域跨境運輸、自由貿易、自然災害援助、衛生與媒體等領域。

  • 報導認為，此行凸顯緬方尋求北京支持新政府並爭取國際認可，同時討論邊境貿易、密松大壩及中緬經濟走廊等具戰略利益的合作。

習近平 緬甸

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