中涉俄烏戰？歐盟核實中國訓練俄軍事人員 北京斥污衊抹黑

中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部網站）

歐盟 與中國關係再添新爭議。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前表示，歐盟已核實有關中國軍方協助訓練俄羅斯 軍事人員、並將其派赴烏克蘭 戰場作戰的報導，正評估此事可能帶來的影響。對此，中國外交部16日強烈否認，批評相關說法「完全沒有事實依據，純屬汙衊抹黑」。

美國之音報導，卡拉斯15日在盧森堡出席歐盟外長會議後指出，歐盟已掌握並證實相關資訊，但未進一步說明情報來源或核實細節。她強調，中國仍是俄羅斯對烏戰爭的重要支持者，因此歐盟當天也對部分中國實體祭出制裁措施。

根據路透先前引述三家歐洲情報機構及取得的文件報導，中俄雙方高級軍官於去年7月在北京簽署合作協議，內容涉及軍事交流與訓練。報導稱，中方曾於去年底在北京、南京等地秘密訓練約200名俄羅斯軍事人員，課程重點包括無人機操作與相關技術運用，其中部分受訓人員之後返回烏克蘭前線參與作戰。

對於歐盟最新說法，中國外交部發言人林劍16日在例行記者會上回應表示，中方在烏克蘭問題上的立場一貫且明確，始終致力於勸和促談，推動透過政治對話解決衝突，從未向交戰任何一方提供致命性武器。他強調，歐方相關指控毫無事實根據，是對中國的惡意抹黑。

自俄烏戰爭爆發以來，中國雖持續宣稱維持中立，但與俄羅斯在能源、經貿及外交領域的合作不斷深化。西方國家普遍認為，北京透過擴大採購俄羅斯能源、提供軍民兩用技術及維持經濟往來，間接支撐俄羅斯戰爭機器運作。

分析人士指出，烏克蘭戰爭一直是中歐關係最敏感的議題之一。若歐盟最終認定中國直接參與俄軍訓練，恐使雙方原已緊張的經貿關係進一步惡化。近期歐盟對中國電動車補貼、關鍵原料供應及市場競爭問題已日益強硬，如今再疊加安全與地緣政治因素，未來中歐在貿易、科技及外交領域的摩擦可能持續升溫。