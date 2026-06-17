我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧奪金獲獎勵終身免費冰淇淋 劉美賢大讚這個口味

世界盃／席丹兒子是門將 精采撲救讓梅西豎起大拇指

中涉俄烏戰？歐盟核實中國訓練俄軍事人員 北京斥污衊抹黑

中國新聞組╱北京17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部網站）
中國外交部發言人林劍。（取自中國外交部網站）

歐盟與中國關係再添新爭議。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）日前表示，歐盟已核實有關中國軍方協助訓練俄羅斯軍事人員、並將其派赴烏克蘭戰場作戰的報導，正評估此事可能帶來的影響。對此，中國外交部16日強烈否認，批評相關說法「完全沒有事實依據，純屬汙衊抹黑」。

美國之音報導，卡拉斯15日在盧森堡出席歐盟外長會議後指出，歐盟已掌握並證實相關資訊，但未進一步說明情報來源或核實細節。她強調，中國仍是俄羅斯對烏戰爭的重要支持者，因此歐盟當天也對部分中國實體祭出制裁措施。

根據路透先前引述三家歐洲情報機構及取得的文件報導，中俄雙方高級軍官於去年7月在北京簽署合作協議，內容涉及軍事交流與訓練。報導稱，中方曾於去年底在北京、南京等地秘密訓練約200名俄羅斯軍事人員，課程重點包括無人機操作與相關技術運用，其中部分受訓人員之後返回烏克蘭前線參與作戰。

對於歐盟最新說法，中國外交部發言人林劍16日在例行記者會上回應表示，中方在烏克蘭問題上的立場一貫且明確，始終致力於勸和促談，推動透過政治對話解決衝突，從未向交戰任何一方提供致命性武器。他強調，歐方相關指控毫無事實根據，是對中國的惡意抹黑。

自俄烏戰爭爆發以來，中國雖持續宣稱維持中立，但與俄羅斯在能源、經貿及外交領域的合作不斷深化。西方國家普遍認為，北京透過擴大採購俄羅斯能源、提供軍民兩用技術及維持經濟往來，間接支撐俄羅斯戰爭機器運作。

分析人士指出，烏克蘭戰爭一直是中歐關係最敏感的議題之一。若歐盟最終認定中國直接參與俄軍訓練，恐使雙方原已緊張的經貿關係進一步惡化。近期歐盟對中國電動車補貼、關鍵原料供應及市場競爭問題已日益強硬，如今再疊加安全與地緣政治因素，未來中歐在貿易、科技及外交領域的摩擦可能持續升溫。

精華 FAQ

  • 歐盟高層表示，已核實中國軍方協助訓練俄羅斯軍事人員，且部分人員之後被派往烏克蘭前線作戰。歐盟正評估相關影響，並對部分中國實體採取制裁措施。

  • 中國外交部發言人林劍強調，中方在烏克蘭問題上的立場一貫明確，始終主張勸和促談，從未向任何交戰方提供致命性武器，並稱歐方指控毫無事實根據。

  • 若歐盟最終認定中國直接參與俄軍訓練，中歐本已緊張的經貿與外交關係恐進一步惡化。加上電動車補貼、關鍵原料與科技競爭等議題，摩擦可能持續升溫。

歐盟 俄羅斯 烏克蘭

上一則

挺緬新政府 習近平會敏昂萊簽18項合作備忘錄 共護邊境安全

下一則

內需疲軟 中國5月消費、投資雙熄火 零售總額首見負成長

延伸閱讀

歐盟擬降低對中供應鏈依賴 北京批：變相保護主義

歐盟擬降低對中供應鏈依賴 北京批：變相保護主義
中歐貿易齟齬加劇 中國臨時取消2場高級別官員會議

中歐貿易齟齬加劇 中國臨時取消2場高級別官員會議
彭博：台官員私下認美不太可靠 歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

彭博：台官員私下認美不太可靠 歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元
澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

澤倫斯基赴愛沙尼亞出席NB8峰會 歐洲重申挺烏抗俄

熱門新聞

金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
北京傳統食物示意圖。（新華社檔案照）

CNN：京兆尹餐廳好到中國官員遭禁止前往

2026-06-15 10:39
中國研究團隊在東南印度洋「迪亞曼蒂納深淵」的海底發現全球已知最深、規模最大的「鯨魚墳場」，圖為迪亞曼蒂納深淵處於硫氧化階段的鯨落生態系統。（圖／取自《深海所》微信公眾號）

中國研究團隊發現全球最大「鯨魚墳場」 有530萬年歷史

2026-06-14 09:50
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查

隱前科、假結婚、政庇罐頭故事 移民局全面啟動AI審查
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制