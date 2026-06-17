再提產能過剩 歐盟主席促G7聯手應對中國衝擊 去風險不脫鉤

歐盟主席范德賴恩(右一)與加拿大總理卡尼、歐洲理事會主席柯斯塔、卡達酋長埃米爾、阿拉伯聯合大公國總統謝赫穆罕默德和埃及總統塞西、英國首相施凱爾、美國總統川普、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、義大利總理梅洛尼、日本首相高市早苗等在G7會議中。(美聯社)

七國集團（G7 ）峰會15日在法國登場，全球貿易失衡與中國產能過剩問題成為焦點議題。據美國之音報導，歐盟 委員會主席范德賴恩在峰會上表示，歐洲正面臨一場新的「中國衝擊」，呼籲G7國家協調行動，共同應對中國國家主導型經濟模式帶來的影響。

范德賴恩指出，隨著中國經濟增速放緩，北京正以獲得補貼支持的過剩產能向全球市場大量出口商品，而中國國內市場卻無法完全吸收這些產品。她表示，這種情況正加劇全球經濟失衡，也對歐洲產業形成壓力。

歐盟統計局最新數據顯示，今年4月歐盟對中國貿易逆差達319億歐元(約371.7億美元)。儘管歐盟去年底已將中國電動車關稅由10%提高至最高45.3%，但中國品牌在歐洲市場的擴張仍持續加速。Dataforce統計顯示，2026年4月中國品牌汽車在歐洲銷量年增114%，市占率接近10%。

范德賴恩強調，歐盟對中國採取的是「去風險，而非脫鉤」策略，包括建立本土產能、推動供應鏈多元化、擴大自由貿易協定，以及透過反補貼和保障措施應對不公平競爭。她並透露，歐盟正在更新入境及出境投資審查機制，以避免技術和資金流向可能增強競爭對手軍事及情報能力的領域。

她在演說中以磁鐵產業為例指出，歐洲、美國與日本過去都擁有完整產業鏈，但最終被中國企業擠出市場，因此關鍵礦產與供應鏈合作已成為G7國家的共同課題。

與此同時，美國政客新聞網則分析指出，雖然歐美都關注中國製造業競爭力提升，但雙方對應策略並不一致。報導引述曾任美國國務院首席經濟學家的查德鮑恩（Chad Bown）表示，歐洲遲遲未能採取更強硬對華措施，部分原因在於擔心遭到中國反制。

報導稱，日本近期遭遇已成為歐洲的重要參考案例。分析人士認為，西方各國雖頻繁討論協調應對中國挑戰，但實際執行層面仍存在顧慮。此外，川普政府對華政策更傾向透過雙邊互動處理問題，而非依靠盟友協調機制，這也使部分歐洲國家感到不安。

美國駐歐盟大使安德魯普茲德（Andrew Puzder）表示，由於美國市場對中國商品進口減少，部分出口正轉向歐洲市場，因此歐洲勢必會做出回應。不過，白宮公布的G7峰會優先議程中，中國並未被列為最重要議題，美方更聚焦於投資合作、人工智慧、關鍵礦產供應鏈、能源出口及非法移民等問題。

值得注意的是，法國總統馬克宏日前已與G7成員國以及中國、印度和巴西領導人通話，討論中國出口與全球貿易失衡問題。德國總理梅爾茨也表示，若有國家透過扭曲競爭方式影響市場秩序，德國不會袖手旁觀。