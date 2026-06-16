從基建、雲端到周邊商品 中技術無處不在 另類參賽世界盃

世界盃足球賽在美加墨火熱開打，有世界小商品之都的浙江義烏不少企業加緊生產和供應世界盃周邊產品。圖為商戶展示義烏生產的世界盃紀念足球。（中新社）

世界盃 足球賽正在美加墨熱鬧登場，中國隊雖未能打入會內賽，但中國企業與技術正愈來愈多參與賽事運轉，深度參與墨西哥 的基礎建設、交通、雲端轉播、賽事技術及周邊商品供應，從過去「賣紀念品」逐步延伸至支撐大型體育賽事的「底層運行」。

觀察者網引述南華早報報導，中國企業和技術正深度參與世界盃賽事保障，尤其在墨西哥基礎設施、交通、雲計算和賽事技術體系中發揮作用。中國企業提供輕軌列車、新能源公交車、鐵路建設、雲直播、賽事技術支持，以及足球、紀念品等產品。

在墨西哥多項與世界盃相關的支援項目中，中國企業提供115列輕軌列車，用於服務墨西哥城世界盃場館，另提供1000輛新能源公車運送遊客。中國國有企業也修建1條鐵路線，緩解主辦城市之一蒙特雷交通壓力。

中國企業的參與也延伸至賽事數位基礎設施。騰訊雲為包括中國在內的16個國家和地區官方轉播平台提供賽事直播技術服務。阿里巴巴 旗下阿里雲是世界盃長期贊助商，聯想則作為國際足總世界盃技術贊助商，將部署人工智慧技術，用於比賽分析和球迷互動。

與此同時，有「世界超市」之稱的浙江義烏，也大規模生產世界盃認證的足球、紀念品及球迷周邊商品。報導稱，憑藉完整供應鏈、規模製造能力和交付效率，中國企業長期在全球大型賽事周邊產品供應中占有重要位置。

分析人士指，墨西哥是本屆美加墨世界盃唯一的發展中國家主辦國，中國對墨西哥提供的相關支持，可能有助於鞏固雙邊關係。墨西哥總統薛恩鮑姆試圖在中美之間取得平衡。

報導提到，2022年卡達世界盃期間，中國鐵建承建羅賽爾體育場，合約金額達人民幣51.700000000元（約新台幣241億元）；卡達也從中國宇通客車進口1,500輛公車。

報導稱，中國對世界盃的相關投入仍在繼續。賽事期間，海信將為比賽轉播及裁判系統提供顯示技術支持；中國承包商也參與多項物流和交通擴建工程，包括連接墨西哥城主要機場與比賽場館的交通設施建設。

亞洲時報稱，中國雖無緣世界盃正賽，但並未退出世界盃，而是以贊助、設備、轉播、供應鏈、賽事技術和基礎設施等方式「無處不在」。