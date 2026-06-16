從基建、雲端到周邊商品 中技術無處不在 另類參賽世界盃
世界盃足球賽正在美加墨熱鬧登場，中國隊雖未能打入會內賽，但中國企業與技術正愈來愈多參與賽事運轉，深度參與墨西哥的基礎建設、交通、雲端轉播、賽事技術及周邊商品供應，從過去「賣紀念品」逐步延伸至支撐大型體育賽事的「底層運行」。
觀察者網引述南華早報報導，中國企業和技術正深度參與世界盃賽事保障，尤其在墨西哥基礎設施、交通、雲計算和賽事技術體系中發揮作用。中國企業提供輕軌列車、新能源公交車、鐵路建設、雲直播、賽事技術支持，以及足球、紀念品等產品。
在墨西哥多項與世界盃相關的支援項目中，中國企業提供115列輕軌列車，用於服務墨西哥城世界盃場館，另提供1000輛新能源公車運送遊客。中國國有企業也修建1條鐵路線，緩解主辦城市之一蒙特雷交通壓力。
中國企業的參與也延伸至賽事數位基礎設施。騰訊雲為包括中國在內的16個國家和地區官方轉播平台提供賽事直播技術服務。阿里巴巴旗下阿里雲是世界盃長期贊助商，聯想則作為國際足總世界盃技術贊助商，將部署人工智慧技術，用於比賽分析和球迷互動。
與此同時，有「世界超市」之稱的浙江義烏，也大規模生產世界盃認證的足球、紀念品及球迷周邊商品。報導稱，憑藉完整供應鏈、規模製造能力和交付效率，中國企業長期在全球大型賽事周邊產品供應中占有重要位置。
分析人士指，墨西哥是本屆美加墨世界盃唯一的發展中國家主辦國，中國對墨西哥提供的相關支持，可能有助於鞏固雙邊關係。墨西哥總統薛恩鮑姆試圖在中美之間取得平衡。
報導提到，2022年卡達世界盃期間，中國鐵建承建羅賽爾體育場，合約金額達人民幣51.700000000元（約新台幣241億元）；卡達也從中國宇通客車進口1,500輛公車。
報導稱，中國對世界盃的相關投入仍在繼續。賽事期間，海信將為比賽轉播及裁判系統提供顯示技術支持；中國承包商也參與多項物流和交通擴建工程，包括連接墨西哥城主要機場與比賽場館的交通設施建設。
亞洲時報稱，中國雖無緣世界盃正賽，但並未退出世界盃，而是以贊助、設備、轉播、供應鏈、賽事技術和基礎設施等方式「無處不在」。
中國企業從墨西哥的輕軌、公車、鐵路建設，到雲直播、賽事技術與紀念品供應，都有參與，顯示其角色已從賣貨延伸到支撐賽事底層運行。 騰訊雲為多國官方轉播平台提供直播技術，阿里雲作為長期贊助商持續投入，聯想則以技術贊助身分部署人工智慧，用於比賽分析與球迷互動。 因墨西哥是美加墨世界盃唯一的發展中國家主辦國，中方提供基建與技術支援，有助鞏固雙邊關係，也讓墨方在中美之間保持更大的平衡空間。
精華 FAQ
中國企業從墨西哥的輕軌、公車、鐵路建設，到雲直播、賽事技術與紀念品供應，都有參與，顯示其角色已從賣貨延伸到支撐賽事底層運行。
騰訊雲為多國官方轉播平台提供直播技術，阿里雲作為長期贊助商持續投入，聯想則以技術贊助身分部署人工智慧，用於比賽分析與球迷互動。
因墨西哥是美加墨世界盃唯一的發展中國家主辦國，中方提供基建與技術支援，有助鞏固雙邊關係，也讓墨方在中美之間保持更大的平衡空間。
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