600年歷史 廣州荔枝市場開市 古荔枝樹種植面積超萬畝
擁有近600年歷史的蘿崗荔枝市場，2026年開市活動15日在廣州市黃埔區舉行。現場醒獅騰躍、機器人展示輪番登台，吸引眾多海內外遊客。
中新社報導，廣州市民和海內外遊客穿梭于各個攤位之間，品嘗「蘿崗桂味」、「蘿崗糯米糍」等品種荔枝，感受市場裡的煙火氣與人情味。
作為廣東省最大的古荔枝群落聚集地之一，廣州黃埔區荔枝種植歷史逾千年，種植面積約2.4萬畝。其中，逾百年的古荔枝樹種植面積超萬畝，核心產區覆蓋蘿崗、雲埔、永和、新龍等街鎮。
相傳明宣德6年（1431年），鍾氏族人鍾日揆、鍾守分倡議集資，在蘿崗藥簕山腳興建買賣農副產品的集市，初稱「藥簕墟」，後改稱「蘿崗墟」。年已6旬、世代以種植荔枝為生的村民鍾民憲說，每到荔枝成熟季，周邊鄉鎮的百姓、商販都會齊聚墟市，農戶挑著滿筐鮮果沿街排開，從清晨開市到傍晚閉市，整條街都熱熱鬧鬧。
今年受減產影響，荔枝售價較往年上漲。其中，「蘿崗桂味」荔枝售價約每斤(500克)43元（人民幣，下同），「蘿崗糯米糍」荔枝售價約每斤55元。
「我們擁有近200畝荔枝種植基地，主要種植蘿崗桂味、蘿崗糯米糍等品種。我們採用智慧農業管理系統，荔枝今年產量預計為2萬斤左右」。廣東順天道智慧農業農民專業合作社負責人鍾國城表示，「蘿崗糯米糍」荔枝是中國國家地理標誌產品，已遠銷馬來西亞、新加坡、阿聯酋等國家。
鍾國城表示，他們依託跨境電商平台上架產品，在種植基地「直播帶貨」對接海內外客戶，並與港澳、東南亞地區的商超達成直供合作。去年荔枝的出口量達1.2萬斤，今年荔枝的出口量已超1.5萬斤。
開市活動在廣州市黃埔區舉行，現場安排醒獅騰躍與機器人展示，吸引不少海內外遊客到場，展現傳統墟市與現代科技並存的熱鬧氛圍。 黃埔區荔枝種植歷史超過千年，面積約2.4萬畝，其中逾百年的古荔枝樹種植面積超過萬畝，核心產區分布於蘿崗、雲埔、永和、新龍等街鎮。 今年因減產導致售價上升，蘿崗桂味約每斤43元、糯米糍約55元；業者也透過跨境電商與直供合作拓展海外市場，出口量持續增加。
精華 FAQ
開市活動在廣州市黃埔區舉行，現場安排醒獅騰躍與機器人展示，吸引不少海內外遊客到場，展現傳統墟市與現代科技並存的熱鬧氛圍。
黃埔區荔枝種植歷史超過千年，面積約2.4萬畝，其中逾百年的古荔枝樹種植面積超過萬畝，核心產區分布於蘿崗、雲埔、永和、新龍等街鎮。
今年因減產導致售價上升，蘿崗桂味約每斤43元、糯米糍約55元；業者也透過跨境電商與直供合作拓展海外市場，出口量持續增加。
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