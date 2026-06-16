阿布達比高層訪上海讚嘆不已 「加速引進新能源技術」

阿聯酋阿布扎比能源局主席阿卜杜拉·胡邁德·賈爾萬。(視頻截圖)

阿聯酋阿布達比能源局高層近日訪問中國後，對中國新能源技術發展給予高度評價，並表示將加快引進相關技術，以推動當地能源轉型與基礎設施升級。香港 南華早報報導，阿布達比能源局主席阿卜杜拉·胡邁德·賈爾萬在上海參訪多家企業並與中方業者交流後直言，中國新能源產業發展「令人驚嘆」。

報導指出，賈爾萬此次率團出席第18屆上海國際水展，並與22家中國企業會面，合作領域涵蓋太陽能、電動車 充電設施及儲能系統等。他指出，中國企業已具備從設計、建設到運營的完整能力，能為不同市場提供系統化解決方案，展現出高度產業整合優勢。

他表示，阿布達比計畫每年新增至少300萬千瓦太陽能裝機容量，相關建設需求龐大，而中國企業在技術成熟度、成本控制及工程效率方面具備明顯優勢，雙方合作可望形成互補，加快能源轉型進程。

除新能源外，賈爾萬亦關注人工智能與能源系統結合發展。他指出，隨著AI與數據中心擴張，全球用電需求快速增加，儲能系統與電力調度技術的重要性日益提升，阿布達比正積極研究中國在AI、機器人及智慧能源管理領域的最新成果。

他並舉例，在阿布達比建設一座電動車超充站僅需約六周，顯示當地政策與執行效率具備優勢，若結合中國企業的製造與工程能力，可望進一步縮短新能源基礎設施落地時間。

阿聯酋正推動「2050能源戰略」，目標提升清潔能源占比並降低對化石燃料依賴。在此背景下，中國已成為其重要技術合作夥伴，涵蓋太陽能、電動車、電池及儲能等多個領域。

另據南華早報分析，中國企業在全球綠色能源與儲能產業已具領先地位，尤其在電池管理與儲能系統方面，占據超過八成市場份額。2018至2023年間，中企在中東綠色能源投資約達95億美元，阿聯酋亦成為重要布局市場。

分析指出，在全球能源轉型與AI用電需求同步上升的背景下，中阿合作正從單一能源項目，延伸至數據中心與智慧基建等多元領域，顯示雙方合作進入更深層次發展階段。