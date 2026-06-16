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中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平

記者陳宥菘／綜合報導
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正在對中國訪問的緬甸總統敏昂萊，15日到中國航天科技集團所屬中國空間技術研究院參...
正在對中國訪問的緬甸總統敏昂萊，15日到中國航天科技集團所屬中國空間技術研究院參訪。(新華社)

緬甸總統敏昂萊15日抵達北京，展開為期5天的國是訪問，將與中國國家主席習近平舉行會談。這是他今年4月就任總統後首次以國家元首身分訪華。適逢近月多位亞洲國家高層密集訪問中國，評論認為，中國近年持續推動「周邊是首要」的外交布局已逐步顯現成果，而敏昂萊此行正是觀察中國周邊外交影響力的重要指標之一。

中國外交部表示，應習近平邀請，敏昂萊於15日至19日對中國進行國是訪問。除習近平外，中國國務院總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際也將分別與他會面。中方指出，中緬是傳統友好鄰邦和命運共同體，希望透過此次訪問深化全面戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。

分析認為，中緬雙方此次討論重點將涵蓋「一帶一路」倡議下的中緬經濟走廊建設、緬北局勢發展及中資項目安全保障等議題。

此外，雙方預料將就跨境犯罪治理交換意見，包括電信詐騙、網路賭博及毒品走私等問題。外界認為，若能進一步強化執法合作，將有助於提升中緬邊境治理能力，並改善區域安全環境。

對敏昂萊而言，此行同樣具有重要政治意義。此前他在就任總統後率先訪問印度，如今再訪中國，被視為在中印兩大鄰國之間尋求外交平衡。學者指出，若其政權能獲得中國與印度的進一步認可，未來也有機會逐步爭取更多東協國家的接受與承認。

香港明報分析指出，自美國總統川普重返白宮後推動全球關稅措施，中國在周邊地區的影響力持續上升。今年以來，包括巴基斯坦、寮國、文萊、塔吉克、伊朗、尼泊爾及緬甸等國高層相繼訪華，形成一波區域外交熱潮。評論認為，這顯示中國多年來經營周邊外交與「一帶一路」合作網絡已逐漸收穫成果，並在亞洲地區建立更穩固的戰略聯結。

緬甸總統敏昂萊(左)15日抵達北京，這是他4月宣誓就職總統以來，首次以文職領導人...
緬甸總統敏昂萊(左)15日抵達北京，這是他4月宣誓就職總統以來，首次以文職領導人身分對中國進行國是訪問。(新華社)

精華 FAQ

  • 敏昂萊於15日至19日對中國進行國是訪問，期間將與習近平舉行會談，並分別會見李強與趙樂際，屬於其就任總統後首次以國家元首身分訪華。

  • 會談重點包括一帶一路下的中緬經濟走廊建設、緬北局勢發展及中資項目安全保障，同時也會就電信詐騙、網路賭博與毒品走私等跨境犯罪交換意見。

  • 外界認為，敏昂萊在先訪印度後再訪中國，顯示其在中印之間尋求平衡；若能同時獲得兩國更多認可，將有助緬甸進一步爭取東協國家的接受與承認。

緬甸 習近平 李強

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