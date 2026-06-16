中國周邊外交收效 緬甸總統抵京將晤習近平

正在對中國訪問的緬甸總統敏昂萊，15日到中國航天科技集團所屬中國空間技術研究院參訪。(新華社)

緬甸 總統敏昂萊15日抵達北京，展開為期5天的國是訪問，將與中國國家主席習近平 舉行會談。這是他今年4月就任總統後首次以國家元首身分訪華。適逢近月多位亞洲國家高層密集訪問中國，評論認為，中國近年持續推動「周邊是首要」的外交布局已逐步顯現成果，而敏昂萊此行正是觀察中國周邊外交影響力的重要指標之一。

中國外交部表示，應習近平邀請，敏昂萊於15日至19日對中國進行國是訪問。除習近平外，中國國務院總理李強 及全國人大常委會委員長趙樂際也將分別與他會面。中方指出，中緬是傳統友好鄰邦和命運共同體，希望透過此次訪問深化全面戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果。

分析認為，中緬雙方此次討論重點將涵蓋「一帶一路」倡議下的中緬經濟走廊建設、緬北局勢發展及中資項目安全保障等議題。

此外，雙方預料將就跨境犯罪治理交換意見，包括電信詐騙、網路賭博及毒品走私等問題。外界認為，若能進一步強化執法合作，將有助於提升中緬邊境治理能力，並改善區域安全環境。

對敏昂萊而言，此行同樣具有重要政治意義。此前他在就任總統後率先訪問印度，如今再訪中國，被視為在中印兩大鄰國之間尋求外交平衡。學者指出，若其政權能獲得中國與印度的進一步認可，未來也有機會逐步爭取更多東協國家的接受與承認。

香港明報分析指出，自美國總統川普重返白宮後推動全球關稅措施，中國在周邊地區的影響力持續上升。今年以來，包括巴基斯坦、寮國、文萊、塔吉克、伊朗、尼泊爾及緬甸等國高層相繼訪華，形成一波區域外交熱潮。評論認為，這顯示中國多年來經營周邊外交與「一帶一路」合作網絡已逐漸收穫成果，並在亞洲地區建立更穩固的戰略聯結。

緬甸總統敏昂萊(左)15日抵達北京，這是他4月宣誓就職總統以來，首次以文職領導人身分對中國進行國是訪問。(新華社)