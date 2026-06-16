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澳洲智庫：中國擴充導彈威嚇 北京駁：渲染、戰略誤判

記者張鈺琪╱綜合報導
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澳洲智庫報告指出，中國若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已可打擊澳洲北部。圖為中共於...
澳洲智庫報告指出，中國若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已可打擊澳洲北部。圖為中共於2025年9月3日大閱兵時展示的高超音速飛彈東風26D。(中新社)

澳洲智庫洛伊研究所（Lowy Institute）14日發布報告，指中國正擴充極音速武器庫，若從南海島礁部署彈道飛彈，目前已能打擊澳洲北部；未來10年，隨著東風27（DF-27）中程彈道飛彈、遠程轟炸機及潛艦等武器持續發展，對澳洲本土的直接打擊能力將明顯擴大。中國外交部15日回應，中國發展軍力是為維護國家主權、安全及發展利益，不針對任何國家，並批評相關報告是對中國的「嚴重戰略誤判」。

中國外交部發言人林劍15日主持例行記者會。有記者提問，洛伊研究所報告指出，中國正擴充極音速武器庫，並增強對澳洲的打擊能力，中方對此有何評論。

林劍表示，中國堅持走和平發展道路，發展軍力是為了維護國家主權、安全和發展利益，不針對任何國家。他並稱，中國軍事力量的增長，是「世界愛好和平力量的增長」。

林劍說，有關報告用「國強必霸」的邏輯鏡像中國，這是對中國嚴重的戰略誤判。奉勸有關機構停止渲染所謂「中國威脅」，客觀、公正、理性中國發展。

法媒報導，洛伊研究所發布的最新報告指出，澳洲面臨的主要軍事威脅，包括中國水面艦艇及潛艦搭載的飛彈，以及可從中國本土打擊澳洲的新型中程彈道飛彈。

報告指，未來10年，隨著東風27中程彈道飛彈，以及可能搭載傳統彈頭的洲際彈道飛彈服役數量增加，中國對澳洲的打擊能力將進一步提升。

洛伊研究所國際安全項目主任羅傑文（Sam Roggeveen）表示，這份報告「既非鷹派也非鴿派，既不危言聳聽，也不盲目樂觀」。他認為，解放軍的發展是蘇聯解體以來，對澳洲安全影響最重大的事件，澳洲社會迫切需要就此展開更深入、充分的公共討論。

報導指，為因應中國海軍快速擴張，以及美中摩擦升高，澳洲政府三年前重塑國防戰略，將重點放在嚇阻可能從澳洲北部方向逼近的對手。不過，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的政府，一直不願公開討論澳洲本土遭直接攻擊的可能性。

報告認為，中國切斷海底通訊電纜、發動網路攻擊及阻斷海上貿易的能力，仍是澳洲面臨的主要風險，但直接遭受打擊的威脅也「真實存在且日益增加」。

報告並指，若中國將東風26中程彈道飛彈部署於南海人工島礁，射程可涵蓋澳洲北部；如進一步部署有人或無人長程轟炸機，或將轟炸機及飛彈前推部署至鄰近澳洲的太平洋島嶼，對澳洲的威脅將「急劇升高」。

精華 FAQ

  • 報告認為，中國正快速擴充極音速武器與導彈能力，若部署於南海或進一步前推，將使澳洲面臨更直接、更現實的軍事威脅。

  • 外交部表示，中國發展軍力是為維護主權、安全與發展利益，不針對任何國家，並批評相關說法是對中國的嚴重戰略誤判。

  • 報告指出，澳洲主要風險包括中國水面艦艇與潛艦搭載飛彈、網攻、切斷海底電纜與海上貿易；直接打擊威脅則正持續升高。

澳洲 彈道飛彈

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